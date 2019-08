Helme: alkoholiaktsiisi laekumine kasvas ja piirikaubandus vähenes

Rahandusminister Martin Helme sõnul kerkis alkoholiaktsiisi laekumine peale aktsiisi langetamist esialgsete andmete kohaselt juulis aastaga 40 protsenti ning piirikaubandus Lätiga on vähenenud.

"Me näeme, et alkoholi aktsiis laekus nii eelarveprognoosist kui majanduse kevadprognoosist kehvemalt nii jaanuaris, märtsis, mais kui juunis. Seega, enne maksumuudatust olime alalaekumise kursil,"kirjutab Helme Facebookis.

Juunis oli Helme sõnul alalaekumine suur, kuid see tulenes teadmisest, et aktsiis peagi langeb.

"Juulis seevastu näeme me selget ülelaekumist nii eelarveootuse kui kevadprognoosiga võrreldes. Eelmise aasta juuliga võrreldes on kasv lausa 40 protsenti, kange alkoholi osas on kasv olnud lausa ligi kahekordne ehk 174 protsenti,"märkis Helme.

Minister lisas, et vähenenud on ka piiriületused Lätiga. "Numbrid pole küll väga suured, kuid tasub märkida, et piiriületuses loetakse autode liikumist, mitte seda, palju nad on Lätist kaupa kaasa ostnud. Nii, nagu soomlaste hulk on kasvanud ainult mõne protsendi võrra aga nende kaasa ostetav kaup kasvanud kaks korda, on ilmne, et Lätti sõitjate kaasaostud on vähenenud rohkem, kui sõidud ise."

Kauplused langetasid alkoholi hinda alates juulist ning Helme sõnul võib augustis oodata trendide jätkumist. "Paari-kolme kuuga on selge, kas meie maksuliigutus on toonud juba sel aastal sisse suurema tulu, kui oli vana määraga ootus. Juuli numbrid lubavad loota, et toob!"