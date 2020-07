Helme: eelnõu projekti lekkimist asub uurima andmekaitse inspektsioon

"Kui märge on peal, et see on ametkondlikuks kasutamiseks, siis see tähendab, et see on ametkondlikuks kasutamiseks. See ei ole mõeldud ajakirjandusele saatmiseks. Need lekitamised on tehtud pahatahtlikult, kuid valitsuse töövõimele sel mingit mõju ei ole," kinnitas siseminister Mart Helme.

"Kui märge on peal, et see on ametkondlikuks kasutamiseks, siis see tähendab, et see on ametkondlikuks kasutamiseks. See ei ole mõeldud ajakirjandusele saatmiseks. Need lekitamised on tehtud pahatahtlikult, kuid valitsuse töövõimele sel mingit mõju ei ole," kinnitas siseminister Mart Helme.

Helme märkis valitsuse pressikonverentsil, et välismaalaste seaduse eelnõutooriku lekkimist asub uurima andmekaitse inspektsioon, vahendas BNS.

"Suurt ažiotaaži tekitas eelnõu üks varasem projekt, mis lekkis ajakirjandusse. Minu kaustas on ka avaldus andmekaitse inspektsioonile, kus me palume seda uurida," märkis Helme.

Tema sõnul on veidi liiast öelda, et tegemist oleks olnud riigisaladusega, kuid siiski, see kannab märget - ametkondlikuks kasutamiseks. "Kui märge on peal, et see on ametlkondlikuks kasutamiseks, siis see tähendab, et see on ametkondlikuks kasutamiseks. See ei ole mõeldud ajakirjandusele saatmiseks. Need lekitamised on tehtud pahatahtlikult, kuid valitsuse töövõimele sel mingit mõju ei ole," kinnitas Helme.

Helme toonitas, et neljapäevane arutelu õpirände ja tööjõurände teemadel oli konstruktiivne. "Keegi ei ähvardanud, keegi ei karjunud," ütles ta. "Kõik ministrid tahaksid omas valdkonnas võimalikult pikkades sammudes edasi liikuda. Selles küsimuses me liigume edasi," kinnitas ta.

Teisipäeval märkis Mart Helme, et ajakirjanduses on levima läinud välismaalaste seaduse eelnõu esialgne versioon. "On äärmiselt kahetsusväärne, et ametkondlikuks kasutamiseks mõeldud eelnõu esialgne variant on meediasse lekkinud, sest selliste poolikute materjalide levik eksitab avalikkust ja takistab partnerite vahelist mõistlikku arutelu," nentis ta.