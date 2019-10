Helme: huvi Eesti kodakondsuse omandamiseks on järsult suurenenud

"Eesti kodakondsuse taotlejate arv on viimasel ajal järsult suurenenud," sõnas siseminister Mart Helme. "Iga nädal nädalaga laekub taotlusi üha rohkem. Eesti kodakondsuse vastu tunnevad huvi eeskätt Venemaa ja Ukraina kodanikud."

Helme ütles neljapäevasel valitsuse pressikonverentsil, et valitsus otsustas sel istungil anda Eesti kodakondsus kokku 66 inimesele.

Siseminister märkis, et Eesti kodakondsuse taotlejate arv on viimasel ajal järsult suurenenud. "Iga nädal nädalaga laekub taotlusi üha rohkem," ütles Helme BNS-le. "Järjekorras on ootamas veel paarsada inimest."

Siseministri sõnul on tunnevad Eesti kodakondsuse vastu huvi eeskätt Venemaa ja Ukraina kodanikud, kuid samas on "väga palju" kasvanud näiteks Pakistanist, Indiast, Bangladeshist ning araabia maadest pärit inimeste esitatud taotluste arv.

"Me näeme, et Eesti kodakondsust on muutunud paljude jaoks arvestavalt ahvatlevaks," sõnas Helme. Siseminister rõhutas, et kodakondsust ei soovita eriteenete eest ning kõik taotlejad on läbinud keelekursused ning vastavad kõigile tingimustele, mis seadustes on Eesti kodakondsuse saamiseks kehtestatud.