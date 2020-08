Helme: jutud USA advokaadibüroo huvide konflikti kohta on laim

"Eestis tegutsevad pangad, kelle osas uurimine käib, pole kindlasti huvitatud sellest, et praeguse valitsuse tegevus oleks tõhus," märkis rahandusminister Martin Helme.

Helme kinnitusel ei ole Eesti riigiga mahuka rahvusvahelise rahapesukaasuse asjus lepingu sõlminud USA advokaadibürool Freeh, Sporking & Sullivan (FSS) Eesti esindamisel mingit huvide konflikti ja vastupidised väited on selge laim, vahendas BNS.

"Ainus tegelik huvide konflikt on siin Jürgen Ligil, kes oli rahandusminister ajal, kui Eestis toimus kõige suurem rahapesu üldse," märkis Helme saates "Otse Postimehest", nimetades opositsiooni tegevust poliitiliseks kirbutsirkuseks.

"See "huvide konflikt" on termin, mida loobitakse siin väga suvaliselt ringi. Õigustermin selles osas on väga selge - sa ei tohi samas kaasuses esindada erinevaid huvipooli. Mingit huvide konflikti ei ole tänase päevani suutnud keegi ära näidata. On näidatud ära, et on kusagil olnud mingid kontaktid selle õigusbüroo osadel töötajatel varasemas ajas, kuid need kontaktid ja kaasused on ammu lõppenud ning nendes kaasustes polnud nad osalised esindajatena," ütles Helme.

Tema sõnul ei ole põhiiva mingis huvide konfliktis, vaid selles, et praegused opositsionäärid sotside ja reformierakondlaste hulgast istusid valitsuses ajal, mil toimus massiline rahapesu läbi põhjamaade pankade. "Ja nüüd on nad kõik saba peal ja täiesti sõgeda jutuga hüsteeritsevad tänase tegevuse vastu," märkis Helme. "Kõik see jutt, mida on loobitud viimased kaks nädalat, on lollide püüdmiseks."

Helme sõnul on ta saanud esimesest päevast saadik, kui seda (huvide konflikti - toimetus) teemat on eelkõige Ekspress Grupp hakanud ketrama, saanud selgeid signaalne, et peamine eesmärk on saavutada selle lepingu lõpetamine. Samas pole keegi näidatud tõendatult ära huvide konflikti ja tegemist on olnud laimamisega," märkis Helme.

Postimehe küsimusele, kelle eesmärk on saavutada lepingu lõpetamine, märkis Helme, et eks nende eesmärk, kes ei soovi, et praegune valitsus tegeleks Eesti huvide kaitsmisega ja rahapesuvastase võitlusega. "No Eestis tegutsevad pangad, kelle osas uurimine käib, pole kindlasti huvitatud sellest, et praeguse valitsuse tegevus oleks tõhus," märkis Helme.