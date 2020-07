Helme: kriisireserv tuleb igal juhul

"Koalitsioonilepingus on väga selgesõnaliselt öeldud: loome kriisireservi, mida saab kasutada nii piirivalve, korrakaitse kui ka elanikkonnakaitse ülesannete täitmisel," rääkis siseminister Mart Helme, kelle sõnul võib kaitseministeerium küll vaielda detailide üle, kuid mitte kriisireservi loomise põhimõttega. "Kui seda kooskõlastust ei tule, siis üks osapool avab sisuliselt koalitsioonilepingu ja see tähendab, et me võime koalitsioonilepingu üldse korstnasse kirjutada."

"Koalitsioonilepingus on väga selgesõnaliselt öeldud: loome kriisireservi, mida saab kasutada nii piirivalve, korrakaitse kui ka elanikkonnakaitse ülesannete täitmisel," rääkis siseminister Mart Helme, kelle sõnul võib kaitseministeerium küll vaielda detailide üle, kuid mitte kriisireservi loomise põhimõttega. "Kui seda kooskõlastust ei tule, siis üks osapool avab sisuliselt koalitsioonilepingu ja see tähendab, et me võime koalitsioonilepingu üldse korstnasse kirjutada."

Kriisireserv tuleb Helme sõnul igal juhul. "Iseasi on see, et nii mõnigi märkus, mis kaitseministeeriumi poolt tuli, on meil praegu analüüsimisel ja kaalumisel ning ma olen kindel, et me leiame ka kokkuleppe koha," rääkis Helme.

Siseminister Mart Helme selgitas reedel pressikonverentsil politsei ja piirivalve kriisireservi loomise vajalikkust ja põhimõtteid. Praegu esimesel kooskõlastusringil oleva kriisireservi loomise eelnõu osas soovib siseministeerium Helme kinnitusel teha tagasiside andjatega igakülgset koostööd.

Helme rõhutas ka, et kriisireservi moodustamises pole mõtet näha soovi luua tema eraarmeed, samuti märkis Helme, et pole kunagi kaitseliitlasi halvustanud ja meedia on seda väites teinud talle liiga.

"On hea meel, et kaitseministeerium on aidanud kriisireservi teema fookusesse tõsta, ja kindlasti me kasutame seda võimalust," ütles Helme. "Kogu küsimus on selles, et ministeeriumidel on oma vastutusala ja selle raames tuleb tagada nende ülesannete täitmine, mis on valitsuse otsusega kirja pandud. Siseministeeriumi ülesanne on siseturvalisuse tagamine," selgitas Helme.

Helme sõnul on siseturvalisus hargnev nähtus. "Ühelt poolt me räägime täiesti selgelt tsiviilvaldkonda kuuluvatest asjadest - kuidas tagada, et oleks vähem tuleõnnetusi, kuidas teha eeltööd, et oleks võimalikult vähe veeõnnetusi ja nii edasi. See on päästeameti valdkonda. Samuti on vaja tagada avalik kord ja see on puhtalt politsei valdkond. Ja asja tuum on see, et siseturvalisuse valdkonnas on vaja mõelda spetsialiseerumisele," ütles Helme. "See eeldab väljaõpet, ressursse, varustust ja seadusandlust. Kriisireservi puhul räägimegi seaduste kohandamisest muutavatele vajadustele," lisas Helme.

1200 abipolitseinikku lisaks

Ministri sõnul on reservis oluline roll spetsiaalse väljaõppe saavatel abipolitseinikel, kes on osa politseiorganisatsioonist sarnaselt nagu kaitseliitlased on osa kaitseväe süsteemist. "Kaitseliit teeb oma tööd igati hästi ja ma pean kaitseliitlastest väga lugu. Kaitseliitlased on siseturvalisuse tagamisse palju panustanud. Samas peame endale aru andma, et kaitseliitlased peavad täitma eelkõige nende esmaseid kohustusi ning politsei ja piirivalve kriisireservi liikmed oma kohustusi. Asi on spetsialiseerumises – mõlemad on olulised ja peavad olema tasemel oma ekspertiisi osas. Teisisõnu on meie eesmärk riigikaitsele juurde anda," märkis siseminister Helme.

Tema sõnul on kriisireservi vaja, kuna on näha, et Eestis on palju inimesi, kelle tegevused erinevates valdkondades kattuvad. "Et kui meil on 1100 abipolitseinikku, siis ligi 450 neist on kaitseliitlased. Ja kui peaks tekkima näiteks sõjaseisukord, siis nad ei saa enam panustada abipolitseinike ridades," rääkis Helme, lisades, et eesmärk ongi valmistada ette nelja aasta jooksul täiendavad 1200 abipolitseinikku.

Selleks on Siseministeerium koostanud politsei ja piirivalve seaduse, abipolitseinike seaduse ning tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu, mis aitab Politsei- ja Piirivalveametil kriisiaja ülesandeid paremini täita ning tänu suuremale hulgale abipolitseinikele ja politseiametnikele laiendada oma võimekust kriisiolukordades kiiresti reageerida.

Helme sõnul on alusetu rääkida, nagu kriisireservi näol looks ta endale põhiseaduslikku korda ohustades eraarmeed. "Ma pole ilmselt nelja aasta pärast enam siseminister," märkis Helme, rõhutades, et kriisireservi luuakse koos ministeerimi ametnikega ja kõik otsused käivad läbi valitsuse laua.

Vajalikud on lisaressursid

Siseministeeriumi pääste- ja kriisireguleerimispoliitika osakonna juhataja Jaanis Otsla nentis, et probleemid hakkavad tekkima siis, kui riigikogu kuulutab välja mobilisatsiooni või sõjaseisukorra ning kus kõik reservid hakkavad täitma oma riigikaitseülesandeid. "Oluline on, et ka siis kui riik valmistub sõjaks, oleks tagatud avalik kord," rääkis Otsla, kelle sõnul nõuab ka riigipiiride sulgemine 360 kraadi lisaressursse.

Pronksiööl agressiivselt osalejate hulk oli Otsla sõnul hinnanguliselt 1500 inimest. "Kui meeleavaldused hakkavad muutuma vägivaldseks, oleks meil vaja 1000 inimese kohta umbes kümmet politseinikku. Suure agressiivsuse korral, nagu oli Pronksiöö, oleks vaja 1000 inimese kohta 1000 politseinikku," tõi Otsla näite. "Kui arvestame võimalusega, et selliseid korratusi on Eestis mitmes kohas samaaegselt, on see olukord, kus peame mõtlema, kust tulevad need ressursid."

Lõppeesmärgina nähakse Helme kinnitusel siseministeeriumi valitsemisalana, mille ametid oma ülesehituselt ja varustatuse tasemelt on võimelised senisest enam kandma võrdselt vastutust nii rahu-, kriisi- kui sõjaolukorras. Eelnõu esimene kooskõlastusring on lõpusirgel. Saabunud ettepanekud töötab Siseministeeriumi läbi ning soovib leida neile koostöös lahendused.