Helme: miljardilised rahapesutrahvid peaksid jõudma Eesti eelarvesse

Rahandusminister Martin Helme hinnangul on kõige suurem kahju tekitatud Eesti mainele ja majandusele. "Me räägime minimaalselt sadadest miljonitest, võimalik, et miljarditest."

Helme sõnul võivad Eesti pangad rahapesu rikkumiste tõttu saada kuni miljarditesse ulatuvad trahvid, mis peaksid tema hinnangul jõudma lõpuks ka riigieelarvesse, vahendas BNS.

Minister viibib praegu viisidil Ameerika Ühendriikides ning tal olid eile mitmed kohtumised New Yorgis.

"Hommikul arutasin ühes rahvusvahelises advokaadibüroos seda, kuidas tagada, et Ameerika võimude poolt algatatud uurimised meie pankade rahapesu rikkumistes, mis lõpevad väga tõenäoliselt ülisuurte trahvidega, toimuks nii, et me oleks protsessi kogu aeg kaasatud ning valdav osa trahvist laekuks lõpuks Eesti eelarvesse," kirjutas Helme sotsiaalmeedias.

Tema hinnangul on kõige suurem kahju tekitatud Eesti mainele ja majandusele. "Me räägime minimaalselt sadadest miljonitest, võimalik, et miljarditest," lisas rahandusminister.

Rahandusminister Martin Helme viibib 14.-18. oktoobrini Maailmapanga ja Rahvusvahelise Valuutafondi aastakoosolekul Washingtonis.