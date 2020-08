Helme rääkis komisjonile advokaadibürooga sõlmitud lepingust

"Saime ministrilt teada, et valitud advokaadibüroo on andnud kinnituse, et tal ei ole Eesti esindamisel huvide konflikti. Kui aga peaks selguma, et siiski on, on edaspidine koostöö jätkumine küsimärgi all," ütles Riigikogu rahanduskomisjoni esimees Aivar Kokk.

Riigikogu rahanduskomisjon kohtus täna rahandusminister Martin Helmega, et saada muu hulgas ülevaade rahapesuvastasest tegevusest ning käsitleda advokaadibürooga Freeh Sporkin & Sullivan sõlmitud lepingut.

"Olulist rolli rahapesuvastases tegevuses mängib kindlasti juunikuus Riigikogus vastu võetud seadus rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamiseks. Tänasel istungil keskendus arutelu aga sellele, kuidas sõlmiti leping advokaadibürooga, kes asub esindama Eesti huvisid rahvusvahelistes rahapesuga seotud uurimistes," ütles Kokk. "Saime ministrilt teada, et valitud advokaadibüroo on andnud kinnituse, et tal ei ole Eesti esindamisel huvide konflikti. Kui aga peaks selguma, et siiski on, on edaspidine koostöö jätkumine küsimärgi all," rääkis ta.

Samuti kinnitas komisjoni esimehe sõnul minister, et kuigi Louis Freeh on välja astunud valitud büroo partnerite seast, jätkab ta konsultandina tegevust Eesti kaitsmisel ka edaspidi.

"Rahandusminister keeldub mõistmast probleeme, mida partneri leidmise ja lepingu sõlmimise protsess sisaldab. Ta leiab, et tegemist on poliitilise teemaga ja näeb võimalust oma poliitiliste oponentide ründamiseks, saamata aru, et sellise tegevusega ta kahjustab Eesti riigi huve," rääkis komisjoni aseesimees Maris Lauri.

Samuti andsid Rahandusministeeriumi esindajad komisjonile ülevaate Eesti majanduse hetkeseisust, maksude laekumisest, eelarvest ja lisaeelarve majandusmeetmetest ning rääkisid Euroopa Liidu majanduse taaskäivitamise kavast ja pikaajalisest eelarvest.