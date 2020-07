Helme: soovime kriisireservi lõplikud lahendused panna paika koostöös

Siseminister Mart Helme soovib kriisireservi loomisel lõpliku lahenduse tarvis igakülgset koostööd.

Praegu esimesel kooskõlastusringil oleva kriisireservi loomise eelnõu osas soovib siseministeerium teha tagasiside andjatega igakülgset koostööd, teatas ministeeriumi pressiesindaja reedel BNS-ile.

"Eesti riigikaitse on üles ehitatud laiapindsele riigikaitsele – see tähendab, et igal ministeeriumil on riigi kaitsevalmiduse tagamisel oma ülesanded," sõnas Helme. "Siseministeeriumi ja valitsemisala ülesanne on tagada siseturvalisus ja sisejulgeolek igas olukorras, sh kriiside ajal, millest võib kujuneda hädaolukord, erakorraline seisukord või sõjaseisukord. Nagu koalitsioonilepingus kokku oleme leppinud, loome selliste olukordadega toimetulemiseks politsei ja piirivalve kriisireservi."

Ministri sõnul on reservis oluline roll spetsiaalse väljaõppe saavatel abipolitseinikel, kes on osa politseiorganisatsioonist sarnaselt nagu kaitseliitlased on osa kaitseväe süsteemist. "Kaitseliit teeb oma tööd igati hästi ja ma pean kaitseliitlastest väga lugu. Kaitseliitlased on siseturvalisuse tagamisse palju panustanud. Samas peame endale aru andma, et kaitseliitlased peavad täitma eelkõige nende esmaseid kohustusi ning politsei ja piirivalve kriisireservi liikmed oma kohustusi. Asi on spetsialiseerumises – mõlemad on olulised ja peavad olema tasemel oma ekspertiisi osas. Teisisõnu on meie eesmärk riigikaitsele juurde anda," märkis Helme.

Selleks on siseministeerium koostanud politsei ja piirivalve seaduse, abipolitseinike seaduse ning tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu, mis aitab politsei- ja piirivalveametil kriisiaja ülesandeid paremini täita ning tänu suuremale hulgale abipolitseinikele ja politseiametnikele laiendada oma võimekust kriisiolukordades kiiresti reageerida.

"Politsei ja piirivalve kriisireservi jaoks tahame nelja aasta jooksul õpetada kriiside lahendamiseks välja kuni 1200 inimest, kes abipolitseinikena kriisireservi kuuluvad. Seadusandlust on vaja muuta, et tagada nende inimeste õiguspärane kaasamine politseiorganisatsiooni, viia läbi vajalikud koolitused ja tagada sotsiaalsed garantiid," ütles siseminister.

Koalitsioonileppes kokku lepitud kriisireservi loomine juhindub julgeolekupoliitilisest olukorrast ja soovist tagada reaalselt siseturvalisus ja elanikkonnakaitse kõikides oludes. "Lõppeesmärgina nähakse siseministeeriumi valitsemisalana, mille ametid oma ülesehituselt ja varustatuse tasemelt on võimelised senisest enam kandma võrdselt vastutust nii rahu-, kriisi- kui sõjaolukorras," sõnas Helme.