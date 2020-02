Helme: uppuva kalatraaleri meremeeste päästmine oli meie kohus

"Eesti ja Soome päästemeeskonnad täitsid oma kohust päästa elu merel – see on rahvusvahelise õiguse põhireegel," ütles siseminister Mart Helme.

Helme saatis vastuskirja Venemaa suursaadikule Eestis Alexander Petrovile, kes oma siseministeeriumile saadetud kirjas tänas Venemaa kalatraaleri "Pongoma" meeskonnaliikmete elude päästmise eest, vahendas BNS.

"Vene kalatraaleri "Pongoma" uppumine seitsme inimesega pardal oli raske õnnetus. Õnneks jõudis kogu meeskond päästeparvele ja kõik meremehed päästeti. Eesti ja Soome päästemeeskonnad täitsid oma kohust päästa elu merel – see on rahvusvahelise õiguse põhireegel. Me võime ainult õnnelikud olla, et see lõppes saatuslike tagajärgedeta," ütles Helme oma vastuskirjas. "Loodan siiralt, et kõik päästetud meremehed on hea tervise juures ning õnnetus pole neile sügavat jälge jätnud. Soovin neile ja nende peredele kõike head."

Eesti ranniku lähedal Soome lahes sattus ööl vastu 7. veebruari merehätta ja uppus Venemaa kalatraaler, mille seitsmeliikmelise meeskonna Eesti ja Soome piirivalve päästis.