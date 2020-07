Helme välismaalaste seaduse eelnõust: levima on läinud poolik variant

"On äärmiselt kahetsusväärne, et ametkondlikuks kasutamiseks mõeldud eelnõu esialgne variant on meediasse lekkinud, sest selliste poolikute materjalide levik eksitab avalikkust," tõdes siseminister Mart Helme.

"On äärmiselt kahetsusväärne, et ametkondlikuks kasutamiseks mõeldud eelnõu esialgne variant on meediasse lekkinud, sest selliste poolikute materjalide levik eksitab avalikkust," tõdes siseminister Mart Helme.

Viimastel päevadel on palju räägitud õpirände võimalikest muutustest, mida pole veel valitsuskabinetis lõpuni arutatud. Meedias diskuteeritud välismaalaste seaduse eelnõu saadeti alles esialgsel kujul asutusesiseseks kasutamiseks teistele ministeeriumitele. Eelnõu lõplikku versiooni, mis lähtub koalitsioonilepingust, käsitletakse käesoleva nädala kabinetiistungil.

"Ajakirjanduses on levima läinud eelnõu esialgne versioon, mida ka mõned ministrid on juba kommenteerida jõudnud. Lõplikku välismaalaste seaduse eelnõud esitlen valitsuse liikmetele alles sel nädalal kabinetinõupidamisel. On äärmiselt kahetsusväärne, et ametkondlikuks kasutamiseks mõeldud eelnõu esialgne variant on meediasse lekkinud, sest selliste poolikute materjalide levik eksitab avalikkust ja takistab partnerite vahelist mõistlikku arutelu. Vahepeal aset leidnud konsultatsioonide tulemusena esitan valitsusele eelnõu versiooni, mis põhineb koalitsioonis kokkulepitule," märkis Helme.

Vabariigi Valitsuses käsitletavate muudatuste alusel valmistatakse ette eelnõu, mida Siseministeerium soovib kiireloomulisena saata menetlemiseks Riigikokku.