Riigikogu otsustas täna Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna algatatud Eesti Vabariigi hümniseaduse eelnõu esitatud kujul tagasi lükata.

"Kõik riiklikud sümbolid võiksid tõesti olla seaduses reguleeritud, põhiseaduskomisjon on otsustanud selle regulatsiooni lisada Eesti Lipu seadusesse. Arutluse all olnud seaduseelnõust on mõistlik vaid punkt, mis on Eesti Vabariigi hümn ja kes on autor ning selle saab lahendada lipuseaduse muudatustega. Aastavahetuse juhtum oli küll kahetsusväärne, kuid ma ei leia, et sellest tulenevalt tuleks hümn kaitse alla võtta," leidis Helmut Hallemaa.

Riigikogu põhiseaduskomisjoni kuuluva Hallemaa sõnul on hümn rahvale oluline sümbol ning pigem on probleem hetkel kunstlik. "Tegelikult loeb siiski iga kodaniku enda südamest tulenev soov ning me ei näe täna, et rahval oleks sellega probleeme," sõnas Helmut Hallemaa. Ta lisas, et eestlastele on juba maast madalast kaasa antud side lipu, vapi, hümni, keele, maa ja kohaliku kultuuriga, riiklikud ja rahvussümbolid peavad jääma.

Keskerakondlasest Riigikogu liige Tiit Terik leiab samuti, et riigipoolne ülereguleerimine pole ühiskonnale meeltmööda. "Eesti rahvas peab hümnist väga lugu ning see on iga inimese väärtushinnangute küsimus. Kuid ma ei leia, et peaksime ühiskonnale peale suruma, kuidas hümni laulmise ajal käituma peab, sest see on kõigile niigi mõistetav. Hümni lipuseaduses kajastamine on mõistlik ja peaks sobima kõigile - nii neile, kellele selle tähtsustamist soovivad kui ka neile, kes ei taha ülereguleerimist.," arvas Tiit Terik