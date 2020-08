Hiina süüdistab USA-d TikToki asjus kiusamises

Pilt: Scanpix/ Foto on illustreeriv

Kahe maailma suurima majanduse vahel käärib mitu diplomaatilist tüli. "See läheb vastu turumajanduse põhimõtetele ja WTO avatuse, läbipaistvuse ja mittediskrimineerimise põhimõtetele," ütles välisministeeriumi pressiesindaja Wang Wenbin. "See on otsene kiusamine."

Kahe maailma suurima majanduse vahel käärib mitu diplomaatilist tüli. "See läheb vastu turumajanduse põhimõtetele ja WTO avatuse, läbipaistvuse ja mittediskrimineerimise põhimõtetele," ütles välisministeeriumi pressiesindaja Wang Wenbin. "See on otsene kiusamine."

Hiina süüdistas Ühendriike "otseses kiusamises" seoses populaarse videorakendusega TikTok, pärast seda kui president Donald Trump suurendas survet firma USA äri mõnele Ameerika firmale maha müüa, vahendas BNS.

Kahe maailma suurima majanduse vahel käärib mitu diplomaatilist tüli. Neist hiljutisim puudutab Trumpi otsust anda TikTokile kuus nädalat oma USA äri mahamüümiseks, seejuures ütles ta ka, et osa müügisummast läheks USA riigikassasse.

"See läheb vastu turumajanduse põhimõtetele ja WTO avatuse, läbipaistvuse ja mittediskrimineerimise põhimõtetele," ütles Wenbin. "See on otsene kiusamine."

Ühendriikide ametivõimud uurivad TikToki riikliku julgeoleku kaalutlustel, kuivõrd rakendus kogub suures koguses kasutajate isikuandmeid ning on õiguslikult kohustatud neid jagama Pekingiga, juhul kui viimane seda nõuab.

Trumpi sõnul peab Microsoft kõnelusi TikToki ostmiseks ja ta andis rakenduse emafirmale ByteDance'ile lepingu sõlmimiseks aega septembri keskpaigani. "See peab olema Ameerika firma... seda tuleb siin omada," ütles Trump eile. "Me ei taha, et julgeolekuga mingi probleem oleks."

Peking nimetas seda "poliitiliseks manipulatsiooniks". "USA on tõendeid esitamata kuritarvitanud riikliku julgeoleku mõistet, et õigustamatult suruda alla teatud mitte-USA kompaniisid," ütles Wenbin.

Pressiesindaja sõnul ei pea USA julgeolekusüüdistused vett ning Hiina firmad ajavad äri vastavalt rahvusvahelistele reeglitele ja Ühendriikide seadusandlusele. "Ent USA ründab neid väljamõeldud süüdistuste alusel," jätkas ta ning hoiatas USA-d "Pandora laeka avamise eest".

TikTokil on maailmas ligikaudu miljard kasutajat.