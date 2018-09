Hiiumaa arstide keskmine vanus on 57,3 eluaastat

Tervishoiu valdkonnas on jätkuvalt probleemiks vananev personal ning SA Hiiumaa Haigla arstide keskmine vanus on 57,3 eluaastat, selgub haigla arengukavast.

Õendustöötajate keskmine vanus on Hiiumaal 51,2 eluaastat ning hooldajate keskmine vanus 55,8 eluaastat. Muu personali keskmine vanus on 55,4 eluaastat. Töötajate keskmine vanus kokku on 54,5 eluaastat. Seega seisab Hiiumaa Haigla silmitsi vananeva personali probleemiga, vahendas BNS.

Uute töötajate leidmine Hiiumaa haiglasse on väga keeruline ning seega kasutatakse nende leidmiseks kõikvõimalikke kanaleid. Tööpakkumisest kuulutatakse kohalikus ajalehes, nii haigla enda kui ka Põhja- Eesti Regionaalhaigla (PERH) kodulehel, CV-keskuses ning sotsiaalmeedia kanalites.

Arstide leidmisel tehakse koostööd PERH-i personaliosakonnaga. Töötajate leidmiseks suheldakse aktiivselt PERH-i erinevate kliinikute juhtidega, muuhulgas otsitakse töötajaid isiklike kontaktide kaudu, seisab arengukavas.