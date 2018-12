HIV-testimine muutugu tavaliseks

Sotsiaalministeeriumi asekantsler Maris Jesse kutsus konverentsil "30 aastat HIV-i Eestis" arste üles patsiente HIV-i suhtes testima sama enesestmõistetavalt, kui võetakse vereproovi või mõõdetakse vererõhku.

Tervishoiutöötajad peaksid teadvustama HIV testimisjuhist ja võtma selle oma igapäevapraktikas kasutusele samamoodi nagu vererõhumõõtmise või elementaarsete vereanalüüsi tegemise. HIV-ist on asekantsleri sõnul saanud krooniline nakkushaigus, millega ainult nakkusarstid hakkama ei saa, sest HIV-i kandvaid inimesi esineb liiga palju. Järjepidevate jõupingutuste tulemusel viimase 15-16 aasta jooksul on jõutud selleni, et Eesti on Euroopa Liidu juhtivast HIV maa mainest vabanenud. Uute nakatunute arvult aastas on teised riigid meist ette läinud.