Homme toimub Kristiines tasuta ohtlike jäätmete kogumisring

"Kogumisringi käigus on elanikel võimalik ära anda pliiakusid, patareisid ja väikeakusid, akuhappeid, õlijääke ja õlifiltreid, aegunud ravimeid ja muid ohtlikke jäätmeid," selgitas Kristiine linnaosavanem Jaanus Riibe.

Laupäeval toimub Tallinna Kristiine linnaosas ohtlike jäätmete kogumisring, mille käigus igaühel on võimalus tasuta utiliseerida ohtlikud olmejäätmed. Tegemist on juba traditsioonilise kogumisringiga, mida korraldatakse kaks korda aastas.

Riibe rõhutas, et jäätmete liigiti sorteerimine ja reeglite pärane äraandmine on linnakeskkonna kaitsmise seisukohalt tähtis. "Tallinna linn on teinud suure panuse keskkonda säästvatesse meetmetesse ja tegevustesse. Laupäeval on kõigil võimalik tasuta ära anda kogunenud ohtlikud jäätmed utiliseerimiseks ja kogumisring on pandud kokku selliselt, et peatumispunktid on jaotunud üle kogu linnaosa, et kõigil oleks võimalus mugavalt oma jäätmed ära anda. Siin kohal tuletan ka meelde, et ohtlikke jäätmeid ei tohiks kokku panna ühte prügikotti," selgitas Riibe.

"Kogumisringi käigus on elanikel võimalik ära anda pliiakusid, patareisid ja väikeakusid, akuhappeid, õlijääke ja õlifiltreid, aegunud ravimeid, ohtlike jäätmete pakendeid, liimi, värvi-, laki-ja lahustijäätmeid, aiamürke, väetiste jääke, foto -ja muid olmekemikaale, elavhõbedajäätmeid, päevavalguslampe, elektri -ja elektroonikajäätmeid," loetles Riibe.

Kogumisringi peatused Kristiines, laupäev 20. juuni 2020:

10.00 – 10.30 Energia 6b juures

10.40 – 11.10 Tuisu/Alajaama ristmikul

11.20 – 11.50 Seebi 30 ees

12.00 – 12.30 Tondi/Linnu tee ristmikul (Tondi 44 ees)

12.40 – 13.10 Sõpruse Rimi parklas (Sõpruse pst 174/176)

13.20 – 13.50 Luige 3 (Tedre põik ja Luige tn nurga tühermaa)

14.00 – 14.30 Mustamäe tee 39 parklas (pakendikonteinerite juures)

14.40 – 15.10 Mustjõe tn 40 platsil

15.20 – 15.50 Koskla 3 ja 5 vahel parklas

Kasuta võimalust ning anna kodumajapidamises tekkinud ohtlikud jäätmed tasuta ära. Ohtlikke jäätmeid võib ka ise viia kõigisse Tallinna jäätmejaamadesse. Lisainformatsioon on linna veebilehel ja veebikaardil.