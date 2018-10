Homsel Tallinna Energiapäeval toimub seminar "Kütame!"

"Vaadates meie tarbimisharjumusi kliimamuutsute leevendamise aspektist, peame päevast päeva tegema kõik endast sõltuva, et säästa ja päästa oma linna," ütles abilinnapea Züleyxa Izmailova.

Homme, 5. oktoobril kella 12.-17.00 korraldab Tallinna Energiaagentuur koostöös Eesti Messidega Energia avastuskeskuses (Põhja pst 29) Tallinna Energiapäeva tähistamiseks "Energiaseminari – Kütame!".

Seminarile järgneval auhinnagalal pärjatakse "Aasta Energiategu 2018" avalikku tunnustamist väärivad ettevõtmised ja saavutused. Tallinna Energiapäeva missiooniks on edendada energiasäästlikku ja tarka käitumist igapäevaeluks vajalike oskuste osas.

"Meie kliimas kütmata – ega ka suviste temperatuuride tõusul jahutamiseta – hakkama ei saa. Küll aga sõltub teadlikust tarbijast, kuidas ja millega me kütame ning kui suur on meie ökoloogiline jalajälg. Kahjuks on Tallinna linnas CO2 heide ühe elaniku kohta üsna kõrge. Vaadates meie tarbimisharjumusi kliimamuutsute leevendamise aspektist, peame päevast päeva tegema kõik endast sõltuva, et säästa ja päästa oma linna," ütles abilinnapea Züleyxa Izmailova, kes ka avab reedel kütmiseteemalise seminari.

"Kütame!2018" ei ole ainult konverents, vaid üleriigiline kommunikatsiooniprojekt eesmärgiga informeerida erinevate meediumite (eesti- ja venekeelne ajaleht, telesaade, veeb, Facebook) vahendusel võimalikult suurt osa riigi nii eesti- kui venekeelsest elanikkonnast.

Energiapäeva seminaril räägitakse kütmisest - alustades kaugküttest ja lõpetades lokaalse kütmisega – energiaefektiivsuse võtmes, tutvustatakse uusi tooteid ja lahendusi nii eramute kui korterite kütmiseks, jahutamiseks, ventileerimiseks kui ka energiasäästuks. Seminari külastaja saab muuhulgas vastuse ka neile küsimustele: kuidas vähendada oma eluaseme küttekulusid; millega on kõige kasulikum kütta; kas eelistada maakütet või õhk-vesi soojuspumpa; elektriküte või gaasiküte – kumba eelistada; kuidas ja millega õigesti ahju kütta; kas ventilatsioon hoiab küttekulusid kokku; kuidas arvutada soojuspumba elektrikulu; kas saan oma vana küttesüsteemi uuega ühildada; kuidas saan oma eramu liginullenergia majaks ehitada; mitu päikesepaneeli mul vaja oleks, et maja soojaks saaks ehk kas võiksin kaaluda päikeseenergia kasutamist, milline on riigi poliitika energiavaldkonna kujundamisel, millised on riiklikud toetused elamute küttesüsteemide renoveerimisel jne.

Igal aastal toimuval Energiamessil või Energiakonverentsil pärjatakse energiavaldkonnas tegutsevate erialaliitude ja organisatsioonide arvates suuremat tunnustust ja avalikkuse tähelepanu ja austust väärivad teod auhinnaga ja tunnustusmärgi avaliku kasutamise õigusega. Omavalitsused, erialaliidud ja energiavaldkonnas tegutsevad organisatsioonid nimetavad auhinnasaajad, kellele antakse tunnustav auhind Aasta Energiategu tähelepanuväärse teo või saavutuse eest.

