Homsest piiratakse liikumist Narva veehoidla ja Peipsi järve jääl

Seoses jääkatte tekkimisega Peipsi järvele ja Narva veehoidlale ning nõrgal jääl viibimisega kaasnevale ohule inimeludele on alates 13. jaanuarist jääle minek keelatud, seda nii jalgsi kui mootorsõidukitega.

Ida prefektuuri piirivalvebüroo juht Indrek Püvi sõnul on praegune jääkate liiga nõrk, et inimest kanda. "Selleks, et enda elu ja tervist mitte ohtu seada tuleb piirangutest kinni pidada ja nõrgale jääle mitte minna," sõnas Püvi. Piirivalvurid paigaldavad järvelemineku enamlevinud kohtadesse vastavad hoiatussildid.



"Koostöös kohalike kutseliste kaluritega hoiame jääoludel silma peal ning kui jääkiht inimest kannab, leevendame piiranguid ja anname sellest teada," sõnas Püvi. Ohutu jääleminek on tagatud alles siis, kui jää paksus on kogu järvel ühtlaselt vähemalt kümme sentimeetrit.



Infot jääolude kohta saab lähimast kordonist. Piiriveekogul hätta sattudes helistage kohe hädaabinumbril 112.