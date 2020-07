Hongkong muutis maskide kandmise kohustuslikuks

Hongkong muutis esmaspäeval seoses uue koroonaviiruse lainega maski kandmise avalikus ruumis kohustuslikuks ja kehtestas seni kõige karmimad vahemaa hoidmise reeglid.

"Epideemiline olukord Hongkongis on märkimisväärselt tõsine," ütles linnavalitsuse peasekretär Matthew Cheung.

Hongkongis on alates esmaspäevast keelatud enam kui kahe inimese kogunemised ning restoranid võivad toitu vaid kaasa müüa. Ühtlasi teatasid võimud, et Hiina aitab Hongkongi ehitada välihaigla, et tulla toime haigestumise kasvuga.

Hongkongis saavutati algul koroonaviiruse leviku tõkestamisel märkimisväärset edu, kuid viimasel kuul on kohalike nakatumiste arv kiiresti kasvanud. Juulis on Hongkongis leidnud kinnitust üle tuhande nakatumise ehk enam kui 40 protsenti kõigist nakatumistest alates jaanuari lõpust, kui viirus esimest korda linna jõudis.

Viimased viis päeva on uusi nakatunuid üle saja. Kokku on Hongkongis registreeritud üle 2700 koroonaviirusse nakatumise ja 20 surma.