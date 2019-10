Horre Zeiger BigBandi 65. sünnipäeva tähistatakse kontserdiga "65 aastat ühtejutti". Kontsert toimub laupäeval, 19. oktoobril kell 18 Nõmme kultuurikeskuses. Solistideks on Rebeca Selirand ja Mati Kärmik.

Nõmme linnaosa vanema Grete Šillise sõnul on Horre Zeiger BigBandil Nõmme kultuurielus oluline roll. "On suur rõõm, et Nõmmel sündinud ja juba aastaid taas siin tegutsev orkester nõnda väärikat sünnipäeva peab. Läbi pika aja on Horre Zeigeri BigBand rõõmustanud nii Nõmme kui ka teiste paikade swingi- ja jazzisõpru," lisas linnaosavanem.

1954. aasta 12. oktoobril moodustas Horre Zeiger (1932 – 2013) toonases Nõmme Kultuurimajas omanimelise bigbändi, kus musitseeris esialgu vaid kaheksa pillimeest. Tänaseks on Horre Zeiger BigBand ühtejutti tegutsenud 65 aastat ning bänd kasvanud 17-liikmeliseks. Koostööd on tehtud mitmete tuntud muusikutega, solistide seas on olnud Silvi Vrait, Helgi Sallo, Voldemar Kuslap jt. Esinetud on Moskvas, Peterburis, Stockholmis, endiseses Saksa DV-s, Ašhabadis, Lätis, Leedus ja mujal. Peale Horre Zeigeri lahkumist juhtis orkestrit Tiit Varts ning alates 2019. aasta algusest on orkestri juhiks Toomas Tutt.

Nõmme kultuurikeskuse direktori Liina Amoni sõnul on Horre Zeiger BigBand erakordne jazz-orkester eesti muusikamaastikul. Bänd on koos mänginud 65 aastat ning viimased 16 aastat taas Nõmme kultuurikeskuses.