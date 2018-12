Huaweile valmistas Ansipi sõnavõtt pettumust

Hiina telekomifirma Huawei teatas reedel, et on "üllatunud ja pettunud" Euroopa Komisjoni asepresidendi Andrus Ansipi avalduse peale, et Huawei on julgeolekuoht.

Hiina telekomifirma Huawei teatas reedel, et on "üllatunud ja pettunud" Euroopa Komisjoni asepresidendi Andrus Ansipi avalduse peale, et Huawei on julgeolekuoht.

"Me tõrjume kategooriliselt süüdistusi, et me võime olla julgeolekuoht," vahendas BNS Huaweid.

Euroopa Komisjoni asepresident Andrus Ansip ütles reedel, et Euroopa peaks olema mures julgeolekuohtude pärast, mida Hiina telekomifirmad nagu Huawei võivad endaga kaasa tuua.

"Ma arvan, et me peame nende firmade pärast mures olema," rääkis Ansip reedesel pressikonverentsil, viidates Huaweile ja teistele Hiina telekomifirmadele.

"Neil on kohustus suhelda oma riigi luureteenistustega. Küsimus on kohustuslikes tagaustes. Ma olen alati kohustuslike tagauste vastu olnud," ütles asepresident. "Küsimus on ka kiipides, mille nad saavad kuhugi panna, et meie saladustele ligi pääseda."