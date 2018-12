Laupäeval, 8. detsembril avab üheks päevaks oma uksed linnarahvale Tallinnas tegutsev ARS kunstilinnak (Pärnu mnt 154). Huvilistel on kell 11 kuni 18 võimalus uudistada ja osta unikaalloomingut ning teoseid väiketiraažidest, mille autoriks on nii ARSis tegutsevad kui kutsutud külaliskunstnikud.

Laupäeval, 8. detsembril avab üheks päevaks oma uksed linnarahvale Tallinnas tegutsev ARS kunstilinnak (Pärnu mnt 154). Huvilistel on kell 11 kuni 18 võimalus uudistada ja osta unikaalloomingut ning teoseid väiketiraažidest, mille autoriks on nii ARSis tegutsevad kui kutsutud külaliskunstnikud.

ARSi vanas keraamikatöökojas ja projektiruumis avaneb laupäeval mitme põlvkonna kunstnike ja disainerite ning erinevate erialade kirev loominguline maailm. ARSi ajalooliste juurte otsijad leiavad väljapanekust Elna Kaasiku käsitsikootud sisustustekstiile ja salle, Kersti Karu nostalgiahõngulisi keraamilisi elevante ja ARS Portselani käsitsimaalitud tasse. Ahjusooja uudisloominguga esineb keraamikaklassik Helle Videvik ning kohal on ka EKA keraamikaõppejõud – Ingrid Alliku loomingusse võib huviline süveneda kohapeal toimuva teetseremoonia kaudu, vanade tellisahjude keskel saab aga uudistada Urmas Puhkani 3D savipliiatsi tehnikas valminud keraamilisi vorme ja savianimatsiooni.

Traditsiooniliste meistrioskuste kõrval on hüpikmüügil selgelt esile tõstetud innovaatilised materjali- ja vormikäsitlused – näiteks Kristiina Lauritsa leivast ehted, Heleliis Hõimu ajutised disainertattood igale vanusele, Ene Raua värske keraamiline sari väikelastele või Tamma Design’i kõrgtehnolooglisi materjale kombineerivad sisustustooted; julgeid lahendusi pakuvad ka kunstiakadeemia ehte- ja sepakunsti tudengid ja paljud teised. ARSi hüpikmüügi noorimad osalejad Kuressaare õpilasfirmast Cukkur esinevad taaskasutusmaterjalidest südamekujuliste õla-ja seljakottidega. "Soovisime teistest erineda ja seetõttu valisime toote vormiks tavalise ristküliku asemel südame kuju. Tooted on valmistatud sooja südamega," ütlevad noored disainerid.

"Lisaks sellele, et külalised saavad tutvuda ARSi majas tegutsevate kunstnike ja disainerite ning mitmete külaliskunstnike loominguga, on hüpikmüük ainukordne võimalus näha ARSi maja ajaloolisi keraamikaahjusid, kus on valminud paljud Eesti tarbekunstiklassikasse kuuluvad esemed. Juba uuel aastal algavad seal rekonstrueerimistööd, mis annavad legendaarsele keraamikakeskusele kaasaegse näo," sõnas projekti Avatud ARS juht Ruth-Helene Melioranski.

2019. aastal ARSi majas käivituvate rekonstrueerimistööde käigus rajatakse EASi toel kaasaegne projektiruum ning täna Eestis puuduva gaasipõletusega keraamikakeskus, samuti keskne kunstipromotsiooni- ja koolituskeskus.

Hüpikmüügil osalevad järgmised kunstnikud ja disainerid: FRONT, graafika.ee, Tamma Design, Kelli Valk, Emma-Elfriide, Marit Leevik/Ruum ja Keraamika, Kristiina Laurits, Kersti Karu, Liisa Kruusmägi, Merike Hallik, Helgi-Maret Olvet, Maria Tamm, Maarja Mäemets, Ave Taavet, Elna Kaasik, Helle Videvik, Ene Raud, Maria-Kristiina Ulas, Anneli Filipov, Margit Terasmees, Raili Keiv, Robin Nõgisto, Kristina Puz, Urmas Puhkan/Asuurkeraamika, Anne Türn, Aino Jakobi, Piret Rohusaar, ARS Portselan, Nukufilmi Lastestuudio, Piret Kuresaar Design, Ingrid Allik, Heleliis Hõim – aga samuti EKA ehte-ja sepakunsti osakonna tudengid, Kuressaare Ametikooli nahkkäsitöö eriala õpilased, õpilasfirma Cukkur ning mitmed teised.

ARS kunstilinnakus tegutsevad kunstnikud tutvustavad laupäevasel hüpikmüügil oma tegevust ka erinevatele vanuserühmadele mõeldud töötubades, kus on võimalik kunstnike juhendamisel valmistada ise loomingulisi kingitusi lähenevateks pühadeks. Liisa Kruusmägi õpetab lustaka jõulukaardi tegemist, Ubunoiri graafikakojas saab aga jõulukaarte teha linoollõikes; Liisi Eelmaa tutvustab paberi marmoreeringu võimalusi ja Tamma Design õpetab meisterdama Joti Knot käevõru. Kodus kunsti tegemiseks ja meisterdamiseks vajaminevaid vahendeid saab kaasa osta ARSi hoovis asuvast Skizze kunstitarvete poest.

Hüpikmüügi päeval on avatud ka ARS Showroom, kus on samuti esitletud ülevaatlik paremik ARS kunstilinnakus tegutsevate kunstnike loomingut. Esitlusruumi galeriis avab laupäeval uue väljapaneku Ede Raadik. Samuti on laupäeviti kell 15-22 ARSis avatud interaktiivne arvutimängude muuseum LVLup!

ARS on Eestis ja laiemaltki tuntud kvaliteetse tarbekunsti kaubamärgina aastast 1975. Tänane ARS on arenev kunstilinnak, kus tegutseb üle 90 kunstniku, disaineri ja loovettevõtte. ARS Kunstilinnak ühendab innovatsiooni ja ajaloo, kaasaegsed praktikad ja tehnoloogia ning eesti professionaalse kunsti traditsioonilised meistrioskused.

Lisainfo hüpikmüügil osalevate kunstnike ja nende teoste ning töötubade kohta leiab hüpikmüügi Facebooki ürituse lehelt: https://www.facebook.com/events/186446302249114/

ARS Hüpikmüük toimub projekti Avatud ARS 2 raames ning seda kaasrahastab EAS Euroopa Regionaalfondi vahenditest.