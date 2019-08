Hüvasti näotud plastikkõrred, tervitused trendikatele bambuskõrtele!

1. oktoobrist on Tallinnas toimuvatel avalikel üritustel keelatud serveerida toitu ja jooke ühekordsetest plastist nõudest. Südalinnas asuv restoran Platz toetab igati looduse hoidmist ja liitus seeläbi Tallinna linna loodussõbraliku otsusega - restoran loobus jookide serveerimisel plastikkõrtest, andes ühe euro eest külastajatele korduvkasutatava bambusest kõrre.

"Mõeldes meie väärtusliku looduse püsimisele tahame igati toetada loodussõbralikku käitumist. Bambuskõrte kasutusse võtmise näol on tegu kahe positiivse uuendusega - hoiame loodust ning käime kaasas uusimate trendidega," rääkis Platzi juhataja Allar Jürimets, et plastkõrte väljavahetamine bambuskõrte vastu tuli kollektiivi ühise suure toetusega.

Plastikust joogikõrred, mis loodi sajandeid tagasi hügieeni eesmärgil, on tänaseks päevaks ammendunud. "Kui kunagi kaitsesid need tänuväärselt inimesi haiguste eest, siis nüüd vastutab see vaid looduse reostamise eest. Siiski ei saa unustada, et kõrred on muutunud läbi aja ka oluliseks moeelemendiks - pigem näeme kõrsi pudelites või pokaalides, kus selleks otsene vajadus puudub," nentis Jürimets .

Võrreldes plastikkõrtega on bambuskõrred biolaguneva omadusega 100% loodussõbralikumad. Lisaks elegantsele välimusele on need ka vastupidavad, pidades muretult vastu isegi masinpesu. "Bambuskõrtest on saamas omamoodi stiilielement - vähemasti igal naisel on varsti käekotis oma kõrs, et saaks kokteile nautida huulevärvi rikkumata," naljatles Jürimets . "Kõrre anname väikese tasu eest eristamaks inimesed, kes seda tõeliselt vajavad nendest, kes tegelikult kõrrest ei huvitu, säästmaks loodust ka bambuskõrte ületarbimisest."

"Olgugi, et sügisel jõustuv määrus meid nii tugevalt ei puuduta, tahame toetada loodussõbralikku eluviisi, inspireerides sellega oma kliente ja ka teisi restorane loodussõbralikumalt käituma," rääkis Jürimets , et iga klient, kes joob kokteili oma loodussõbralikust kõrrest, saab boonust. "Motivatsiooniks pakume oma kõrrega kokteilinautlejatele kokteile 10% soodsamalt."