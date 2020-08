Huvi elamumajandustoetuste vastu püsib kõrge

"Teises voorus on suur osa taotlejatest need, kes küsisid abi ka esimesest taotlusvoorust, seega joone alla jäänud ühistud saavad toetust erakorralisest taotlusvoorust," märkis majandus- ja taristuminister Taavi Aas.

"Teises voorus on suur osa taotlejatest need, kes küsisid abi ka esimesest taotlusvoorust, seega joone alla jäänud ühistud saavad toetust erakorralisest taotlusvoorust," märkis majandus- ja taristuminister Taavi Aas.

Kevadel eraldas valitsus kriisi tõttu riiklikele elamumajandustoetustele lisaks ligi 100 miljonit eurot, millest on tänaseks taotlustega kaetud pea pool. Eraisikute ja korteriühistute huvi toetuste vastu on jätkuvalt kõrge.

Korterelamute rekonstrueerimistoetust jagatakse tänavu läbi KredExi kahes voorus. Esimene, Euroopa Liidu struktuurifondist rahastatav korterelamute rekonstrueerimistoetuse taotlusvoor tõi 193 taotlust summas 61,6 miljonit eurot. Teine, erakorraline taotlusvoor avanes juuli lõpus. Praeguse seisuga on esitatud 144 taotlust summas 43,7 miljonit eurot.

Aas lausus, et kuna sel aastal jagatakse toetusi kahes voorus, siis esimeses voorus rahastuseta jäänud ühistud ei pea seekord järgmist aastat ootama jääma. "Teises voorus on praegu suur osa taotlejatest need, kes küsisid abi ka esimesest taotlusvoorust. Nii et esimesest voorust eitava vastuse saanud või joone alla jäänud ühistud saavad toetust erakorralisest taotlusvoorust," sõnas minister.

"Erakorralise taotlusvooru tulemused on kahe nädala kohta väga head, aga kuna jagamisele läheb kokku 71 miljonit eurot, siis see tähendab, et veidi alla poole rahalisest mahust on veel katmata. Loodetavasti asuvad nüüd tegutsema ka need korteriühistud, kellel on renoveerimisvajadus ja -võimekus riigi toel olemas, kuid pole jõudnud veel oma dokumente valmis panna ning nendega KredExisse pöörduda," lisas Aas. "Mida kiiremini kriisiraha käiku läheb, seda parem on see nii ehitussektorile kui ka meie elukeskkonnale."

KredExi eluaseme- ja energiatõhususe osakonna juht Triin Reinsalu märkis, et alates maist hakkas KredEx pakkuma uue teenusena korterelamu renoveerimislaenu, mida on võimalik kombineerida rekonstrueerimistoetusega. "See laen on abiks piirkondades, kus korteriühistud ei saa maja korrastamiseks pangast vajalikku laenu kinnisvara madala turuväärtuse tõttu," sõnas ta. "Oluline on anda võimalus oma kortermaja energiatõhusaks renoveerimiseks kõigil ühistutel, olenemata sellest, kus Eesti nurgas nad paiknevad."

Reinsalu ütles, et lisaks korterelamute toetustele on inimestel jätkuvalt huvi ka väikeelamute toetuse vastu. Kõigil, kes plaanivad eramu korrastamist, tasub see töö tema sõnul lähiajal plaani võtta. "Väikeelamute korrastamiseks mõeldud enam kui 3 miljonist eurost on tänaseks taotlustega kaetud juba kolmandik. Seega kutsume üles kõiki huvilisi tingimustega tutvuma ja toetust küsima," lausus Reinsalu.