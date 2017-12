Ideed liiklusohutuseks: LED-tuled, spreivärvid, ümberpööratav varrukas

"Ideid tuli seinast seina – pakuti nii seadusemuudatusi, kui kampaaniate loovlahendusi, kuid enim esitati erinevaid variante spreivärvide ja LED-tulede kasutamiseks," tutvustas maanteeameti ennetustöö osakonna ekspert Gerli Grünberg liiklusohtuse ideekorje kampaaniat. "Märkimisväärne hulk ideedest oli aga suunatud otseselt rõivatootjatele: toota tuleb rõivaid, millel on kvaliteetsed helkurelemendid juba olemas."

Maanteeamet kogus inimestelt ideid, kuidas tõsta liiklusohutuse taset, kuuldes nii LED-tuledest, spreivärvidest kui ka ümberpööratavatest varrukatest, vahendas BNS.

Maanteeamet kuulutas oktoobri lõpus välja konkursi innovaatiliste ideede leidmiseks, kuidas teha noori mehi liikluses nähtavaks. Konkursil osales 25 inimest ja asutust, kellelt saadi ühtekokku 50 lahendust, kuidas mehed liikluses silmapaistvaks muuta.

"Ideid tuli seinast seina – pakuti nii seadusemuudatusi, kui kampaaniate loovlahendusi, kuid enim esitati erinevaid variante spreivärvide ja LED-tulede kasutamiseks. Konkursile laekus ka ideid, millel oli kaaskiri, kuidas konkursi sihtrühmas tunti ära iseend ning mõeldi, mis paneks just iseennast liikluses nähtavaks tegema. Märkimisväärne hulk ideedest oli aga suunatud otseselt rõivatootjatele: toota tuleb rõivaid, millel on kvaliteetsed helkurelemendid juba olemas," sõnas maanteeameti ennetustöö osakonna ekspert Gerli Grünberg.

Kuna ideid tuli oodatust oluliselt rohkem, siis antakse kolme peaauhinna kõrval välja ka kaks eriauhinda. Peaauhinna üks laureaat on töö Krentu, kes oli loonud soliidse ja maskuliinse disainiga helkiva toote "Hammasratas", millel on kolm erinevat kinnituslahendust. Seda võib kanda jope küljes, kasutada võtmehoidjana või riputada koti külge. Teine laureaat on George Zhordania esitas neli ideed, millest eriti tähelepanuväärsed olid mõte Luua ettevõte Traffic Trend. Idee kohaselt tuleks luua veebipood, mis müüb helkurvärvi ja erinevaid innovaatilisi lahendusi helkurvärvi kasutamiseks. Seeläbi populariseeriks ettevõte trendikate liikluskaitsevahendite kasutamist noorte meeste seas. Samuti pakkus Zhordania välja korraldada liiklusohutusalane hackethon, mille raames luuakse mobiilirakendused või -lisavidinad, mis aitavad leida lahenduse liiklusohutuse põletavaimatele teemadele.

Peaauhinna laureaat oli ka Erkki Laur, kelle ideeks oli luua magnetiliselt riiete külge kinnituv humoorika lahendusega helkurtoode, mille juures on kasutatud ka valgussensoriga LED-tehnoloogiat.

Eriauhinna üks laureaat on Mäetaguse Kooli neljas klass, kelle ideeks oli luua ruumiline helkur, mille sees on helendav auto. Soovi korral peaks olema võimalik ka sisse lülitada väike LED-lamp vilkuvate tulukestega. Teine laureaat oli Baltman, mis on mitmete meeste mantlite varrukarihmade pahemale poolele lisanud helkurkanga. Helkurkanga saab pimedas liikudes lihtsalt välja pöörata ja seeläbi end paremini nähtavaks muuta.

Maanteeamet tänab kõiki konkursil osalejaid ning kõigi võitjatega võetakse ühendust.