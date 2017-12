If Kindlustus kutsub üles toetama vähiravifondi "Kingitud elu"

If Kindlustus toetab sellel aastal jõulukinkide tegemise asemel 5000 euro suuruse annetusega vähiravifondi "Kingitud elu". Ifil on iga-aastane traditsioon panustada jõuluajal heategevuslikesse projektidesse.

Ifi turundus- ja kommunikatsiooni osakonna juhi Tambet Asi sõnul soovib If aidata omapoolse panusega abivajajatele soetada vajalikke ravimeid ja anda seeläbi rohkem lootust.

"Võimalus aidata kellelegi elu kinkida on võimalus teha üldse kõige suurem kink. Raske haigus ei küsi vanust ning iga pere, kes sellega silmitsi peab seisma, vajab toetust. Ifi töötajad aitasid valida, millist heategevusprojekti sellel aastal toetame ning vähiravifondi ülekaalukas eelistamine oli kõnekas fakt, et see teema ei ole kellelegi võõras," ütles Tambet Asi.

If kutsub üles ka teisi ettevõtteid ja eraisikuid vähiravifondi toetama, annetamisvõimaluste kohta saab rohkem infot vähiravifondi kodulehelt.

Vähiravifondi "Kingitud elu" juhataja Toivo Tänavsuu sõnul on fond nelja aasta jooksul saanud toetada enam kui 200 abivajajat vanuses 5-83 eluaastat.

"Oleme 2017. aastal näinud, et Eesti inimestel jätkub südant aidata omasid võitluses raske haigusega. Oleme sellest mõelnud nii, et kui jätta ämber õhtul tilkuva kraani alla, siis tilgub see hommikuks täis. Nii on fond tänavu tuhandete eraisikute ja sadade ettevõtete ühise panustamise tulemusena kokku kogunud summa, millega oleme saanud aidata absoluutselt kõiki vähihaigeid, kes fondi poole on pöördunud ja kuuluvad meie sihtgruppi," ütles Tänavsuu.

Fond on ellu kutsutud 2014. aastal eesmärgiga toetada vähihaigeid, kelle ravi riiklikult ei rahastata.

"If Kindlustuse annetus aitab seega kindlustada, et jätkuvalt mitte keegi ei jääks viimasest õlekõrrest ilma. Et kõigil vähihaigetel oleks võimalik elada rahus ja lootuses. Me mitte ainult ei tasu inimeste raviarveid, vaid kingime neile lootust ja veel ühe õlekõrre. Nad saavad võimaluse proovida parimat vähiravi, võimaluse elada kauem oma lähedaste keskel või koguni terveneda," lisas Toivo Tänavsuu.