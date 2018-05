Ettevõtluskõrgkooli Mainor külalisõppejõu, doktor Noelle O'Connori sõnul ei saada Eestis hästi oma eelistest aru ega turundata riiki piisavalt teravalt.

Ettevõtluskõrgkooli Mainor külalisõppejõu Noelle O'Connori sõnul võib Eestist peale Brexitit saada oluline filmitööstuse sihtkoht. Näiteks otsiti kümnete miljonite fännidega "Troonide mängu" filmimiseks Euroopast Suurbritanniaga samalaadse loodusega sihtkohta ja Eesti magas selle võimaluse maha.

Ettevõtluskõrgkooli Mainor külalisõppejõu, doktor Noelle O'Connori sõnul ei saada Eestis hästi oma eelistest aru ega turundata riiki piisavalt teravalt. Ühe konkreetse valdkonnana, mida Eesti peaks lähiaastatel tähele panema tõi ekspert välja rahvusvahelise filmi- ja teletööstuse.

"Filmitööstus on väga pragmaatiline äri – filmitakse seal, kus on parem hinna ja kvaliteedi suhe. Sageli toimuvad võtted mitmes Euroopa Liidu riigis. Kuulus näide on "Troonide mäng", mida on filmitud Ühendkuningriigis, Horvaatias, Hispaanias ja Maltal. Brexiti tõttu langeb Ühendkuningriik nüüd valikust välja ja võtted viiakse sarnastesse paikadesse Euroopa Liidus. Eesti loodus võiks Briti saarte omale konkurentsi pakkuda küll," ütles O'Connor.

"Eestlased oskavad laialt ja hästi inglise keelt, mis ei ole Ida-Euroopas sugugi tavaline, aga näiteks filmitööstuse jaoks väga oluline," lisas O'Connor.

Peamiselt Iirimaa ja Šveitsi kõrgkoolides turismiettevõtlust õpetava Noelle O'Connori sõnul on Eestil kõik võimalused, et end selgelt Ida-Euroopa kuvandist lahti murda ja positsioneeruda nii turismi- kui ärisihtkoha kvaliteetbrändina.

"Brexiti-järgsel ajastul peaks Eesti brändima ennast kui taskukohast ja eurot kasutavat varianti Skandinaaviast. Suurepärane infrastruktuur, puhas loodus, kõrgelt haritud rahvastik, elav kultuurielu – kõik nagu Skandinaavias, aga oluliselt parema hinnaga. See on selge eelis," ütles õppejõud.

Õppejõu sõnul ei tohiks Eesti minna Tšehhi teed ja lasta pealinna ummistama turistide horde. "Tallinn sarnaneb oma atmosfäärilt Šveitsi linnadele. Kõik on korras, korrektne, võrreldes Lääne-Euroopaga väga puhas. Samuti räägib kasuks autentsus – palju on kohalikke oma väikeste eripäradega hotelle ja vähe globaalseid kette. Tallinn peaks olema turismiturul butiik, mitte odavpood," ütles O'Connor.

"Eraldi USA turu jaoks tasub välja tuua, et Eesti on turvaline – siin pole erinevalt paljudest teistest Euroopa maadest toimunud ühtki terrorirünnakut. Eestlastele on see õnneks tavaline elu, ameeriklastele aga oluline argument," ütles ekspert.