Iirimaa andmekaitsekomisjon asub uurima Facebooki häkkimist

Iirimaa andmekaitsekomisjon asub uurima USA suhtlusvõrgustikku Facebook sissemurdmist, mis tegi haavatavaks umbes 50 miljonit kontot.

"Iirimaa Andmekaitsekomisjon (DPC) alustas kolmapäeval uurimist Facebooki sissemurdmise osas," kirjutati DPC avalduses. USA suhtlusvõrgustik Facebook teatas reedel, et programmivea tõttu sattusid ohtu 50 miljonit kontot, millele küberkurjategijad ligipääsu said. Sotsiaalvõrgustik lülitas turvalisuse tagamiseks välja "View as" funktsiooni, mida kurjategijad kasutasid. Facebook informeeris juhtunust ka politseid, vahendas BNS.

Facebooki tegevjuht ja asutaja Mark Zuckerberg kinnitas, et nädal tagasi teisipäeval avastatud programmiviga on parandatud.

"Me puutume pidevalt kokku rünnakutega, kus kontosid üritatakse kaaperdada või informatsiooni varastada. Me peame jätkama tööd ja arendama tööriistu, et selliseid asju saaks tulevikus ära hoida," kirjutas Zuckerberg.

Zuckerbergi andmetel tekkis turvaauk, kui Facebook tegi 2017. aastal muutusi videote üleslaadimisel.

Suurbritannia välisminister Jeremy Hunt süüdistas neljapäeval ootamatult Venemaa luureteenistusi vastutustundetu ja valimatu küberrünnakute kampaania läbiviimises poliitiliste institutsioonide, äriettevõtete ja meediakanalite vastu kogu maailmas.

"Selline käitumismuster näitab nende soovi tegutseda rahvusvahelisi seadusi eirates ja tundes ennast puutumatu ja karistamatuna," märkis Hunt.