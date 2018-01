Ilm läheb sel nädalal järjest külmemaks

Alanud nädalal läheb ilm päev päevalt külmemaks ning nädala lõpus ja järgmise nädala alguses võib termomeeter näidata kuni kümme miinuskraadi, prognoosib ilmateenistus.

Teisipäev tuleb kõrgrõhkkonna servas suuremal osal sajuta, üksnes üksikutes kohtades võib nõrka lund pudeneda ja seda eelkõige Ida-Eestis. Läänekaare tuul nõrgeneb, puhanguid on 12, rannikul kuni 14 m/s. Õhutemperatuur on öösel vahemikus 0 kuni -4 kraadi, enne keskööd võib kohati kraad-kaks madalam olla, päeval tuleb -1 kuni +3 kraadi, meremõjuga rannikul on ööpäevaringselt üle 0 kraadi.

Kolmapäeval katab Eestit kõrgrõhuvöönd ja ilm on olulise sajuta. Tuul nõrgeneb ja pöördub õhtul lõunakaarde. Õhutemperatuur on öösel vahemikus 0 kuni -4 kraadi, päeval -2 kuni +2 kraadi.

Neljapäeval tuleb kõrgrõhkkonna servas suurema sajuta. Idakaare tuul tugevneb puhanguti 12 m/s. Ööse on külma 2-5, päeval 1-3 kraadi, meremõjuga rannikul näitab termomeeter 0 kraadi ümber.

Reedel kõrgrõhkkond tugevneb ja ilm on sajuta. Puhub mõõdukas idakaare tuul. Öösel on külma 3-7, päeval 1-6 kraadi.

Laupäeval tuleb kõrgrõhkkond Eesti kohale ning ilm püsib sajuta. Idakaare tuul on võrdlemisi tugev. Öösel on külma 3-8 kraadi ning idapoolsetes maakondades võib temperatuur veel kraad-kaks madalamale langeda, päeval on külma 1-6 kraadi.

Pühapäeval püsib kõrgrõhkkonna ülekaal ja ilm on sajuta. Puhub mõõdukas lõunakaare tuul. Öösel on külma 5-10 kraadi, päeval 2-7 kraadi.

Järgmise nädala esmaspäeval koondub kõrgrõhkkond Venemaa kohale ja selle lääneservas püsib ilm sajuta ja külm. Kagutuul tugevneb. Ööselk on külma 5-10 kraadi, Ida-Eestis võib temperatuur ka alla -10 kraadi langeda, päeval on külma 1-6 kraadi.