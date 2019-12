Ilmaprognoos: jõulupühad tulevad tänavu plusskraadidega

24. detsembril ehk jõululaupäeval on Eesti kohal ülekaalus madalrõhuvöönd ja ilm on rahulik. Öösel on üksikute sajuhoogude võimalus, päeval sajab laialdasemalt vihma.

Ilmateenistuse prognoosi järgi tulevad tänavu jõulupühad nii öösel kui päeval vaid plusskraadidega ja pääsu pole ka vihmasajust, vahendas BNS.

24. detsembril ehk jõululaupäeval on Eesti kohal ülekaalus madalrõhuvöönd ja ilm on rahulik. Öösel on üksikute sajuhoogude võimalus, päeval sajab laialdasemalt vihma. Õhutemperatuur on ööpäeva vältel ühe ja nelja soojakraadi vahel.

25. detsembril ehk jõulu esimesel pühal jääb aktiivsete madalrõhkkondade tegevus Läänemerest kaugele ja Eestis ilm püsib rahulikuna. Lõunavoolus lisandub niiskust, mis tuleb alla vihmana. Ööpäeva vältel on sooja 2-5 kraadi.

Jõulu teisel pühal ehk 26. detsembril püsib tõenäoliselt madalrõhkkonna ülekaal ning saju võimalus on võrdlemisi suur, enamasti sajab jätkuvalt vihma. Tuul peaks veel võrdlemisi rahulik olema. Õhutemperatuur on ööpäeva vältel kahe ja nelja soojakraadi vahel.

Pärast jõule 27. detsembril madalrõhuala mõju väheneb ja sadusid jääb harvemaks. Tuul pöördub järk-järgult põhjakaarde ning võib saartel ja põhjarannikul tugevneda. Õhutemperatuur on ööpäeva vältel nulli ja nelja soojakraadi vahel.