Ilmub Pärt Uusbergi koorimuusikaga autoriplaat

Kammerkoor Collegium Musicale esituses on valminud Pärt Uusbergi koorimuusikaga autoriplaat, kus kõrvuti ladinakeelsete tekstidega kõlavad eestikeelsed segakooriteosed Juhan Liivi tekstidele. Plaadi andis välja Toccata Classics (Suurbritannia) ja selle esitlus Eestis toimub kolmapäeval, 3. oktoobril kell 19 Tallinna Jaani kirikus.

Plaat salvestati EELK Viimsi Püha Jakobi kirikus ja salvestuse helirežissöör on Tanel Klesment. Plaadi salvestamist toetas Eesti Kultuurkapital. Amazone´i eelmüügist saab oktoobri alguses ilmavalgust nägevat plaati ettetellida SIIT.

Plaadil kõlavate laulude tekstid jaotuvad kaheks: üks osa lauludest on kirjutatud vaimulikele tekstidele, teiste aluseks on Juhan Liivi luule.

"Minu jaoks kulgeb Juhan Liivi looming samuti omal kombel vaimulikus sfääris, tegeledes igaveste küsimustega," ütleb helilooja Pärt Uusberg.

"Niiviisi kokku moodustub eesti- ja ladinakeelne tervik, mis suunab oma pilgu mõneti kurblikult küsivalt ülesse, täheringide kaugusesse".

"2012. aasta kevadel ütles helilooja Veljo Tormis pärast ühte meie kontserti, et Collegium Musicale on Uusbergi koor – et me laulaks tema muusikat, see sobib meile. Aastaid hiljem võime ennast teatud mõttes ka Tormise kooriks nimetada või hoopis Tüüri, aga eks mingi iva selles ütlemises muidugi oli. Meile meeldib see tunne ja sügavus, mis Pärt Uusberg noodijoontele paneb. Ka tema helikeele puhtus, siirus ja loomulikkus sobivad meiega hästi," ütles dirigent Endrik Üksvärav.

"Oleme väga tänulikud Martin Anderssonile plaadifirmast Toccata Classics, tänu kellele antud heliplaat valmis ja Suurbritanniast peagi ülemaailma kõigile huvilistele kättesaadavaks saab."

Plaadi esitluskontsert Eestis toimub kolmapäeval, 3. oktoobril kell 19 Tallinna Jaani kirikus. Tegemist on ühtlasi kammerkoor Collegium Musicale 8. sünnipäevakontserdiga "Veere, veere päevakene". Kontserdil on kaastegev orkester Eesti Sinfonietta. Kohapeal saab ka ahjusooja CD-plaati soetada.

Tallinnas tegutsev kammerkoor Collegium Musicale on tuntud ja tunnustatud oma kõla ja kõrgetasemeliste esituste poolest. Koori dirigent on Endrik Üksvärav. Koori repertuaar ulatub renessansist kaasaega, erilisel kohal on eesti heliloojate looming. Lisaks a cappella teostele esitatakse suurvorme.

Koori seitsme tegevusaasta sisse jäävad kontserdid ja festivalid Itaalias, Prantsusmaal, Venemaal, Saksamaal, Tšehhis, Poolas, Soomes, Maltal, Iisraelis, Hollandis ja Jaapanis, sh koori Tokyo kontserdil osalesid ka Arvo Pärt ja Erkki-Sven Tüür. 2017. tõi kontserdid kuues välisriigis – Iisraelis, Hollandis, Poolas, Saksamaal, Venemaal ja Soomes. Eesti heliloojatest esitati enim Veljo Tormise loomingut.

2017. oktoobris võitis koor EBU rahvusvahelise koorikonkursi "Let the People Sing" Grand Prix. 2018. aasta algas kontsertreisiga Liibanoni ja Kreekasse, suvi tõi 15 kontserti, sh retke Venemaale. Sügisel toimusid kontserdid Liivimaal ja Poolas kõlasid koori esituses rahvusvahelisel festivalil Wratislavia Cantans Erkki-Sven Tüüri ja Tõnu Kõrvitsa teoste Poola esiettekanded. Aastas annab koor keskmiselt 40 kontserti. Koori tegevust koordineerib MTÜ Collegium Musicale.

Eesti Kooriühing on tunnustanud Collegium Musicalet kolmel korral "Aasta koori" tiitliga (2017, 2014 ja 2011). Ükski teine Eesti koor pole seda tunnustust nii mitmel korral pälvinud.

Koori tegevust toetavad Kultuuriministeerium, Kultuurkapital ja AS Ida-Tallinna Keskhaigla. Suurimad koostööpartnerid on Eesti Kontsert ja Klassikaraadio. Esimese eesti koorina vahetas Collegium Musicale tänavu pabernoodid tahvelarvutite vastu. Samm sai teoks tänu Euronicsi Apple Shopi abile.