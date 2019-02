Täna, 17. veebruaril esitleti Tallinnas Lennusadamas Kaspar Jancise lasteraamatu "Seiklus Salamandril ehk Morten Viksi uskumatud juhtumised lollide laevas" uustrükki. Esimest korda 2010. aastal välja antud raamat sai uustrüki ilmudes nii uue kaanekujunduse kui ka uue nime. Tulenevalt 21. märtsil kinodesse jõudvast animafilmist "Kapten Morten lollide laeval" kannab nüüdsest sama nime ka Jancise raamat.

Kuigi raamatu sisu seoses filmiga ei muudetud, siis erineb 21. märtsil kinno jõudev film raamatust päris palju. "Alguses oligi raske raamatu loost lahti lasta," kirjeldab raamatu autor Kaspar Jancis. "Filmis mängib ka rolli ajafaktor. Vaatajat tuleb ekraani juures hoida lõpuni, samas kui raamatu võib vahepeal käest ära panna. See tähendab, et sisu pidi rohkem läbi komponeerima ja tegelasi tuli juurde. Muide, sellest raamatust on ka venekeelne versioon, mis erineb sisult eestikeelsest. Esimene on natuke sarnasem filmile, kuna ta tõlgiti ajal, mil filmi stsenaarium töös oli. Nii et lugu võib ajas muutuda, ja seda on ajalugu näidanud. Hiljuti ilmus paks raamat erinevate Punamütsikese versioonidega. Morteniga ehk asjad nii kaugele ei lähe," muigab Jancis.



Tänasel raamatuesitlusel olid kohal ka näitlejatest isa ja poeg Nero ja Johannes Thor Urke, kes mõlemad on ka peatselt linastuvas koguperefilmis osalised. 11-aastane Johannes Thor on andnud oma hääle peategelasele Morten Viksile. Nero Urke häält kuuleb filmis aga rohutirts Felixi suust. Raamatuesitlusel rõõmustasid nad lapsi lugedes ette katkeid raamatust. Lisaks said lapsed Nukufilmi Lastestuudio juhendamisel ise proovida animeerimist.



Raamatu autor Kaspar Jancis viibib ise hetkel Eestist eemal, kuid saatis teele videotervituse.

VIDEOTERVITUS



"Seiklus Salamandril ehk Morten Viksi uskumatud juhtumised lollide laevas" ilmus esmakordselt 2010. aastal. Raamatu andis välja Menu Kirjastus, alates 18. veebruarist 2019 on uustrükk saadaval nii Rahva Raamatus kui ka Apollo Raamatupoodides.



"Kapten Morten lollide laeval" (rahvusvahelise pealkirjaga "Captain Morten and the Spider Queen") on nukuanimatsioonitehnikas film, mis on valminud Eesti, Iirimaa, Belgia ja Suurbritannia koostöös. Filmi valmimiseks on kulunud kokku seitse aastat. Koostööprojektis tegid kaasa Nukufilm, Telegael (Iirimaa), GRID-Animation (Belgia) ja Calon (Suurbritannia).