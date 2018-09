Ilmus seni põhjalikem ülevaade turismi arenguloost Eestis

Reedel, 28. septembril esitleti Tallinnas Solarise Apollo kinos EV100 raamatusarja kuuluvat teost „Eesti turismi 100 aastat“. Autor Heli Toomani raamat annab ülevaate sihipärase turismikorralduse algusest ja arenguloost Eestis.

"Eesti turismi sajandit tutvustavas raamatus saab teada, kuidas on erinevatel aegadel turismi korraldatud selleks, et edendada riigi majandust ning Eesti elu tervikuna," sõnas EV100 raamatusarja kuuluva teose autor Heli Tooman. "Loo jutustamisel olen toetunud praktilistele näidetele, vürtsiks on lisatud turismitegijate isiklikud lood, fotod ning väljavõtted dokumentidest ja intervjuudest turismiasjalistega," lisas Tooman.

Riigikantselei EV100 juhtrühma liikme Tiit Pruuli sõnul on turismil oluline roll meie majanduse elavdamisel ja ka Eesti kultuuri tutvustamisel maailmas. "Juubeliaastal heidame pilgu Eesti turismiloo tähtsaimatele sündmustele ja inimestele, kelle toel on Eesti kujunenud arvestatavaks sihtriigiks terves maailmas. Loodetavasti innustab teos "Eesti turismi 100 aastat" veel enam sellesse valdkonda panustama, sest turism on nii majanduslik, kultuuriline kui lõpuks ka julgeolekuküsimus," lisas Pruuli.

Juubeliperioodil ilmub EV100 raamatusarjas 44 teost, mis jutustavad Eesti arengulugu läbi eri valdkondade. Raamatusarja teemad on valinud Riigikantselei EV100 juhtrühm ja raamatusarja kolleegium koosseisus Mart Orav, Aleksei Lotman ja Peeter Saari.

Ülevaatesarja annab aastail 2018-2019 välja kirjastus Post Factum koostöös Riigikantselei EV100 korraldustoimkonnaga. Tutvu EV100 raamatusarjaga SIIN.

EV100 raamatusarja teosed tulevad müügile Apollo ja Rahva Raamatu kauplustes ning Eesti Meedia klienditeenindustes üle Eesti. Raamatute ettetellimine SIIT.

2018. aastal möödub 100 aastat Eesti Vabariigi loomisest. Lähem info juubelisündmuste kohta on leitav veebilehelt.