Ilus jaaniilm toob politseile tööd

Lõuna prefektuuri pressiesindaja Kerly Virk ütles, et aastas on väljakutsete arv oluliselt kõrgemjaanipäeval ja jõulude ajal. Küsimusele, kumb püha rohkem väljakutseid kaasa toob, vastas Virk, eteelkõige sõltub see ilmast.

Lõuna prefektuuri pressiesindaja Kerly Virk ütles, et aastas on väljakutsete arv oluliselt kõrgemjaanipäeval ja jõulude ajal. Küsimusele, kumb püha rohkem väljakutseid kaasa toob, vastas Virk, eteelkõige sõltub see ilmast.

"Kui ilm on soe ja päike paistab, on jaanipühade ajal rohkem väljakutseid kui

jõulude ajal. Kui jõulude ajal on soe ja sula, on jälle rohkem liiklusõnnetusi," ütles ta. Seega on raske

välja tuua rusikareeglit.

Teiseks mõjutab väljakutsete arvu paljuski see, kas puhkepäevad satuvad jutti nädalavahetusega. "Pikk

alkoholi tarvitamine toob kaasa väljakutsete kasvu," ütles ta. See kehtib nii jõulude kui jaanipäeva puhul.

Kui vaadelda liikluses hukkunute arvu Statistikameti andmebaasis, siis joonistub välja selge trend –

hukkunuid on palju enam. Sajandi alguses oli jaanipühade ajal hukkunuid isegi kolm korda enam kui

tavalisel nädalavahetusel, kuid aasta-aastalt on erinevus vähenenud. Põhjuseks on ka see, et liikluses

hukkunuid on igal aastal vähem kui eelmisel.

Lähivägivalla kuritegude osas näitab aastate statistika selget trendi – kõige enam on väljakutseid

detsembris, mis viitab ilmselgelt jõuludele. Järgnevad juuni-juuli, mis osutab jaanipühade mõjule.

Uppunute osas statistikas jaanipäeva mõju näha ei ole, kõige rohkem upub inimesi hoopis juulis.

Jaanipäeva armastus sünnistatistikat enam ei mõjuta

Statistikaameti ajaveeb vahendab, et sündide sesoonsuse mustreid on leitud üle kogu maailma. Näiteks

Eesti puhul on ilmselt inimeste teadvusesse kinnistunud, et lapsi sünnib kõige rohkem kevadel ning nii on

see ka tegelikult olnud kogu Põhja – Euroopas. Tänapäeval aga kasutavad suurem osa paare

efektiivsemaid ja mugavamaid rasestumisvastaseid vahendeid, mistõttu saavad nad paremini planeerida

lapse sündimise aega.

Veel Eesti ajal sündis enim lapsi märtsis

Kui vaadata kuude lõikes Eestis toimunud sünde perioodil 1930-1939, siis on näha, et perioodi keskmisest

sünnib rohkem lapsi kevadel, eriti märtsis ja septembris. Perioodi keskmisest vähem sündis aga lapsi aasta

lõpu kuudel. Doblehammer-Reiter pakub septembri tipu ühe võimaliku selgitusena välja puhkuse teooria,

viidates sellele, et lapse eostamise aeg jäi sellisel juhul jõulude kanti, kus inimestel on rohkem vaba aega.

Sama teooriat võib laiendada ka jaanipäeva aegsele ajale, mis on üheksa kuud enne märtsi.

Nõukogude Eestis jätkus samuti muster, kus rohkem sünde leidis aset aasta esimeses pooles, kuid

kulminatsiooni periood nihkus pisut ja muutus pikemaks.

1990ndatel toimusid suuremad muutused sündide sesoonsuses. Nimelt nihkus keskmisest suurem sündide

hulk kevadkuudelt üle suvekuudele. Viimastel aastatel on juba kõige enam sünde olnud juunist kuni

septembrini. Demograafide jaoks ongi paeluvaks küsimuseks, et kas sündide sesoonsuses toimunud

muutus on tingitud teadlikust raseduse planeerimisest, kuna eelistatakse saada laps mingil kindlal ajal,

vahendab Statistikaameti ajaveeb.