Indoneesia maavärinas ja hiidlaines hukkus vähemalt 384 inimest

Indoneesia Sulawesi saart tabanud võimsas maavärinas ja hiidlaines sai surma vähemalt 384 inimest, piirkonda tuuakse täiendavaid päästeüksusi.

Indoneesia kriisiameti kõneisik Sutopo Purwo Nugroho ütles, et ainuüksi Palu linnas on kinnitust leidnud 384 hukkunut. Haiglad on teatanud "sadadest vigastatutest", paljud inimesed on jäänud kadunuks, vahendas BNS.

Sulawesi saare keskosas põhjustas võimas maavärin magnituudiga 7,1 ööl vastu laupäeva kolme meetri kõrguse hiidlaine, mis tabas kaht üle 300 000 elanikuga linna ja mitut küla. Kesk-Sulawesi provintsi pealinnas Palus on purunenud kümned hooned.

350 000 elanikuga Palu asub kitsa lahe suus, mis ilmselt võimendas hiidlaine jõudu. Palu lähedal asuvas Donggala linnas varises kokku suur sild üle jõesuu.

Palu lennuvälja lennurajad ja lennujuhtimistorm said kannatada, kuid Nugroho sõnul on päästelennukitel võimalus maanduda. Piirkond on elektrita, katkenud on kommunikatsioon.

Indoneesia president Joko Widodo ütles ööl vastu laupäeval, et valitsuse tegevust katastroofis koordineerib julgeolekuminister, päästetöödel osalevad riigi relvajõud.

ÜRO kõneisik Stephane Dujarric ütles, et maailmaorganisatsioon on valmis vajadusel Indoneesiale abi osutama.

2004. aasta detsembris vallandas maavärin magnituudiga 9,1 Indoneesia läänerannikul hiidlaine, milles sai kümnekonnas riigis surma 230 000 inimest.