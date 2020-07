Tallinna Ülikooli professor Kristjan Port ütles, et kuivõrd tegemist on ametlike teadaannete edastamisega, on see hetkel ametliku veebikeskkonna põhine. "Ametlikke teadaandeid reguleerib vastav määrus ja selles ei ole tehtud muudatusi, mis võimaldaks muid kanaleid peale Ametlike Teadete veebilehe ja x-tee teenuste," sõnas ta.

"Delikaatseid isikuandmeid ei peaks saatma ei e-posti ega ka äpi kaudu, küll aga võib üldinfot näiteks COVID-i ohtude kohta saata kõikidesse kanalitesse," ütles Riigi Infosüsteemi Ameti peadirektori asetäitja riigi infosüsteemi alal Margus Arm. Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium algatas pilootprojekti, kus riik saadab inimestele teavitusi läbi mobiilirakenduste. Valikus on Facebook Messenger, Whatsapp, Viber, iMessage, Slack, Telegram ja Skype.

Arm selgitas, et e-posti kaudu teavituse saatmine ei pruugi olla turvalisem kui mõne äpi kaudu. Armi sõnul tuleb iga konkreetse teavituse puhul hinnata, mis tüüpi infot edastatakse. Näiteks võib inimesele saata läbi mobiilirakenduse teate, et ta on saanud riigilt sõnumi ja selle nägemiseks palutakse tal riigiportaali sisse logida.

Ta jätkas, et pilootprojektide eesmärk ongi erinevad vaatenurgad läbi analüüsida ning leida parim ja turvalisim lahendus.

Mobiilirakenduste kasutamine kodanikuga suhtlemisel on loomulik areng

Port märkis, et pilootprojektiga testitakse avalikkuse parema informeerimise võimalusi. "Juhul kui eesmärk on mõni riigi teadaanne konkreetsele isikule kätte toimetada, eeldab see isiku tõendamist dokumendi põhjal ja oletan, et seda ei asenda nimetatud veebiteenustesse sisselogimine," sõnas ta.

Pordi sõnul võib mobiilirakenduste kasutuselevõttu pidada loomulikuks arenguks, milles riik otsib täiendavaid võimalusi kodanikega vajaliku infovahetuse korraldamiseks. "Kindlasti reguleeritakse seda seadustega ja määratakse vastutus turvalisuse tagamise eest. Vaevalt, et riigiga suhtlemine kelleski suhtlusvahendi sõltuvust süvendab," ütles professor.

ERR kirjutas kolmapäeval, et kui Eesti inimesi on vaja millestki teavitada, tehakse seda praegu peaasjalikult e-kirja kaudu. Nüüd hakatakse uurima, ega seda poleks võimalik teha levinud suhtlusrakenduste kaudu, mida inimesed igapäevaselt kasutavad. Näiteks riigi infosüsteemi amet (RIA) saatis Eesti inimestele mullu enam kui poolteist miljonit teavitust, neist enamik läks e-postile või kuvati läbi eesti.ee portaali. Põllumeestele saatis PRIA aga ligikaudu 60 000 teavitust.

Mugav kanal tooks rohkem teavitusi

Riigiasutused näevad, et tänase seisuga puudub mugav kanal klientidega suhtlemiseks, samas leitakse, et mugava kanali olemasolul oleks soov edastada oluliselt rohkem teavitusi, selgub peagi algava pilootprojekti dokumentidest.

Näiteks PRIA hindab vajadust tegelikult umbes 127 000 teavitusele aastas. Sarnane vajadus on ka teistes haldusalades ning see on kasvav. Teisalt soovitakse liikuda kodaniku teavitamisest kodanikuga suhtlemiseni: näiteks tahaks politsei, maksuamet ja statistikaamet tegeleda inimeste nügimisega, mida traditsioonilised kanalid hästi ei toeta.

Oluline on muidugi seegi, et teavitused jõuaksid ka reaalselt inimesteni, eriti siis, kui tegu on näiteks küberrünnakutega või peaks inimesteni jõudma valimiste info. Alternatiivsete kanalite vajadust on välja toonud mitmed asutused, sealhulgas ka näiteks haiglad.

Nüüd käivitabki majandusministeerium pilootprojekti, et uurida alternatiivsete kanalite teavitusteks kasutamise võimalikkust. Selleks lükatakse käima riigihange, mille võitja peab esialgu analüüsima, mida ja kuidas üldse teha võimalik on ning selle kõrval arendama välja vähemalt ühe uue kanaliga liidestamise.

Riik hindab, et selliste rakenduste kasutamine võimaldaks kriitilisi ja elutähtsaid teavitusi kliendile kiiremini ja reaalajas kohale toimetada. Samas puudub täna täpne teadmine, millistele tehnilistele nõuetele peaks lahendus vastama, millised riskid ja piirangud võivad kaasneda, millises ulatuses saab teavitusi saata ja muu seesugune. Nendele küsimustele vastuseid otsitaksegi.

Kes teavituste projekti vedama hakkab ning palju see maksma läheb, selgub pärast riigihanget. Esialgu on majandus- ja kommunikatsiooniministeerium eeldatavaks maksumuseks arvestanud koos käibemaksuga pisut üle 99 000 euro.