"Ma arvan, et noore artistina Eesti laulu finaalis olla on juba päris suur saavutus. Ma loodan, et publik hääletab minu poolt. Siin konkursil on kõik minu arust väga head. Stefan on päris hea artist, ta on mu sõber ka, toetame üksteist.

Mul on endal selline rituaal, et enne kui ma lavale lähen, vaatan peeglisse, vaatan iseendale otsa ja ütlen - "sa saad hakkama" ja see aitab mind. Kindlasti tahaks kunagi välismaa lavadel ka kätt proovida. Loodan, et see ühel päeval kindlasti õnnestub. Minu lemmik muusik ja eeskuju on Ed Sheeran, tema looming on mind mõjutanud ja arvan, et just sellepärast hakkasin ka mina laule kirjutama," ütles Inger.