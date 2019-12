Inglipuu aitas täita Kristiine laste jõulusoove

"Meie sotsiaaltöötajad kogusid laste soovid kokku ja heade inimeste abiga, kes valitud kingitused ostsid, toodi neile lastele palju jõulurõõmu," ütles Kristiine linnaosa vanem Jaanus Riibe.

Jõulude eel on Maxima juba üksteist aastat korraldanud heategevusliku kingikampaania Inglipuu, kuid Kristiine linnaosa lastele oli projektis osalemine esmakordne. Kristiine laste päevakeskuses toimunud jõulupeol andis jõuluvana kõik heade inimeste kaasabil soetatud kingitused üle.

"Oleme väga rõõmsad, et Maxima otsustas sellel aastal projekti kaasata ka Kristiine linnaosa vähekindlustatud lapsed. Meie sotsiaaltöötajad kogusid laste soovid kokku ja heade inimeste abiga, kes valitud kingitused ostsid, toodi neile lastele palju jõulurõõmu," ütles Riibe. "Aitäh kõigile, kes Kristiines Nõmme tee Maximas Inglipuult Kristiine laste soovid üles leidsid ja ei pidanud paljuks neile kingituse osta! Nüüd on need kingitused lastele kenasti üle antud ja laste siiras rõõm oli silmaga näha."

Maxima müügi- ja turundusjuhi Janne Laigi sõnul on heategevuskampaania olnud väga edukas just tänu suurele hulgale inimestele – sotsiaaltöötajad, Maxima kliendid, vabatahtlikud, kellel soov aidata lapsi, kelle jaoks Inglipuult saadud kingitus võib olla jõuluajal ainuke rõõm. "LEGO, nukk, arendavad lauamängud või vajaduspõhised soovid nagu talveriided ja -jalanõu, voodipesu, aga ka erilisemad soovid nagu kassipesa päris kassile, kalastustarbed, magamiskott, joogamatt, vahvliküpsetaja, LED valgusriba – kõik need alates 5 kuusest kuni 17 aastaste laste kingisoovid said täidetud tänu lahketele eestimaalastele," lisas Janne Laik.

Kokku jõuab Inglipuu poolt täidetud jõulusoov 2067 lapseni üle kogu Eesti.