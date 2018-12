Internetiplatvorm värbab digijõuluvanasid

Kodumajapidamistesse vajalikku tööjõudu vahendav platvorm kommuun.eu tõi eelmisel aastal turule jõuluvana tellimise nutiteenuse – tänavu värvatakse aga jõuluvanasid, kes pakuvad teenust digitaalselt.

"Eelmise aasta lõpus tulime turule teenusega, mis pakub võimalust tellida jõuluvana kodulähedaselt teenusepakkujalt nutirakenduse kaudu. See osutus detsembris meie kõige populaarsemaks teenuseks, kuid ei lahendanud probleemi täielikult, sest tegemist on hooajalise nõudlusega ja kvaliteetset teenust pakkuvaid jõuluvanasid on üsna vähe," ütles Kommuuni üks asutajatest Rainer Kimmel, kelle sõnul on jõuluvanade defitsiit iga-aastane probleem. "Sellest tulenevalt tulime tänavu turule uue lahendusega, mis võimaldab jõuluvana tellida digitaalselt videokõne vahendusel."

Kommuunis on registreeritud 16 jõuluvanateenuse pakkujat, kellest osad pakuvad ka digitaalset teenust. Ja kuna nõudlus on suur, siis otsitakse neile lisa. Digijõuluvana sobib eelkõige neile, kes on jõuluvana tellimisega hiljaks jäänud või soovivad kutsuda jõuluvana maamajja, kuhu sõitmine võtab aega ja on kulukas. Teenus toimib hästi nende laste puhul, kes on harjunud videokõne vahendusel oma lähedastega suhtlema ja kes soovivad jõuluõhtul jõuluvanale luuletusi lugeda nutitelefoni, tahvelarvuti või arvutiekraani vahendusel. Platvorm vahendab teenusepakkujate ja -tellijate kontakte, seejärel leitakse sobiv videokõneplatvorm – näiteks Skype, FaceTime, Messenger või WhatsApp – ja testitakse ühendust.

Jõuluvana tunnihind jääb vahemikku 50-70 eurot ja üks tellimus kestab ligikaudu tunni. Digitaalse jõuluvana hind on kuni poole soodsam, kuid täpne summa lepitakse kokku teenusepakkuja ja -tellija vahel.

"Kõige rohkem vajatakse jõuluvanasid 24. detsembri õhtuks. Kuna nõudlus on kõrge, siis ei jõua jõuluvanad füüsiliselt igale poole, kuid digitaalsete suhtluskanalite kaudu saavad nad rõõmustada rohkem peresid. Digijõuluvana saab teenust pakkuda rohkematele peredele ja sellest tulenevalt on ka hind soodsam," täpsustas Kimmel.

Digijõuluvanaks registreerima on oodatud kõik teenusepakkujad, kes soovivad jõulude ajal lapsi rõõmustada ja teenida lisaraha ilma kodust lahkumata. Lisaks digijõuluvanadele kutsub Kommuun üles ka klassikalise jõuluvana teenuse pakkujaid end portaalis registreerima.

Kommuuni ideeks on leida koduste majapidamistööde tarvis abikäsi kodu lähedalt. Kui seni on taoliste tööde pakkujate ja teenuseostjate suhtlus käinud suust suhu või erinevate kuulutuskeskkondade kaudu, siis kommuun.eu muudab teenusepakkuja leidmise lihtsamaks ja mugavamaks. Näiteks koondab Kommuun Eesti suurimat andmebaasi koristajatest, aiatöölistest, muruniitjatest, remondi- ja ehitusspetsialistidest, aga ka lapsehoidjatest ja abiõpetajatest.

Ligikaudu 3000 kasutajaga Kommuun toimib kahes suunas ning teenuste tellija saab olla registreeritud ka pakkujana. Kommuunis on üle 1100 aktiivse kuulutuse. Oma teenuseid saab pakkuda mitmes erinevas kategoorias. Nii on võimalik lihtsasti endale lisatööd ja -teenistust leida, pakkudes oma oskusi kodukoha inimestel. Kommuun.eu liikmeks registreerimine on tasuta nii teenusepakkujale kui -tellijale. Kasutaja saab valiku teha asukoha, hinna või soovituste alusel. Portaal vahendab kontakte ja soovitusi, hinna kokkuleppimine ja tasumine käib otse teenusepakkuja ja kliendi vahel.

Kommuuni idee sai alguse nelja Murastes elava naabrimehe reaalsest vajadusest. Naabrid teevad tihedat koostööd küla heakorra nimel ja kasutavad näiteks sama muruniitjat.

"Puutusime pidevalt kokku sellega, kui keeruline on leida majapidamisse abilist või pisiremondiga tegelevat meistrimeest. Soovitasime vastastikku koristajaid, muruniitjaid ja lapsehoidjaid, sest internetist oli keeruline häid meie piirkonnas asuvaid teenusepakkujaid üles leida. Sellest kasvaski välja Kommuun, mis viib kokku piirkonnas asuva teenusepakkuja ja kliendi," lisas Kimmel.