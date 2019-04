Irise (19. aastane õpilane) sõnul on tal kaks väga konkreetset asja, mida ta tahaks, et valitsus teeks. „Esiteks ma tahaksin, et nad vaataksid karusloomafarmide asja parema pilguga üle," rääkis neiu.

"Teiseks ma tahaksin, et valitsus ei paneks nii palju rõhku asjadele, mis hetkel ei ole meie Eesti ühiskonnas esmatähtsad. Sellised asjad on näiteks abordi keelustamine või traditsioonilise abielu ainuvõimalikkuse rõhutamine,“ sõnas Iris. Lisades, et soovib uuele valitsusele edu ja tugevat meelt. „Ma arvan, et saame hakkama, kui me kõik koos tegutseme,“ kinnitas ta.