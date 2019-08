IRONMAN Tallinna osalejad teevad maakerale peale rohkem kui viis ringi

3. augustil toimuv IRONMAN Tallinn võistlus algab 3,8 kilomeetrise ujumisdistantsiga Harku järve Sõudebaasi juures, jätkub kahest ringist koosneva 178,34 kilomeetrise rattadistantsiga, mis viib osalejad pealinnast välja ümbruskonna asulatesse ja lõpeb 42,2 kilomeetrise jooksumaratoniga, mis koosneb neljast ringist pealinna tänavatel. Võistluse finiš on Vabaduse väljakul. Lähem info IRONMAN Tallinna kohta on leitav siit .

Selleks, et nädalavahetusel triatlonil osalevad sportlased saaksid üritust nautida, annab oma panuse ligi 1000 vabatahtlikku ja professionaalset liiklusreguleerijat. Selleks, et ujujatel oleks 3,8 kilomeetri läbimine turvaline on kohal 82 päästjat, 6 mootorpaati, 4 jetti ning 51 süsta ja SUP-i lauda.

Kõigile võistlustele kokku on hetkel registreerunud 1366 osalejat. Lisaks IRONMANi täispikale distantsile võisteldakse ka rahvatriatlonis ning samuti saavad lapsed ennast proovile panna IRONKIDS jooksuvõistlustel.

Laupäeval, 3. augustil toimuvale IRONMAN Tallinna võistlusele on registreerunud 1089 osalejat. Teiste hulgas stardivad ka Kalev Kruus, Hannes Hermaküla ja Raivo E. Tamm.

IRONMAN Tallinna võistlusele on registreerunud 916 individuaalset osalejat ja 61 kolmeliikmelist meeskonda. Kõige rohkem osalejaid on Eestist (282), järgmisena on esindatud Soome, Suurbritannia, Venemaa ja Hiina. Kokku on võistlejaid 50 riigist. Teiste hulgas võistlevad näiteks ka Korea, Maroko, Argentiina, Saudi Araabia ja India esindajad.





IRONMAN Tallinn ajakava: