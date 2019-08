IRONMANi võistlused toovad Tallinnasse ligi 1500 spordisõpra

1.-4. augustil toimuvad IRONMAN Tallinna võistlused ja üritused. Kõigile võistlustele kokku on hetkel registreerunud 1366 osalejat. Lisaks IRONMANi täispikale distantsile võisteldakse ka rahvatriatlonis ning samuti saavad lapsed ennast proovile panna IRONKIDS jooksuvõistlustel.

Laupäeval, 3. augustil toimuvale IRONMAN Tallinna võistlusele on registreerunud 1089 osalejat. Teiste hulgas stardivad ka Kalev Kruus, Hannes Hermaküla ja Raivo E. Tamm.





IRONMAN Tallinna võistlusele on registreerunud 916 individuaalset osalejat ja 61 kolmeliikmelist meeskonda. Kõige rohkem osalejaid on Eestist (282), järgmisena on esindatud Soome, Suurbritannia, Venemaa ja Hiina. Kokku on võistlejaid 50 riigist. Teiste hulgas võistlevad näiteks ka Korea, Maroko, Argentiina, Saudi Araabia ja India esindajad.

IRONMANi sarja Eesti võistluste peakorraldaja Ain-Alar Juhansoni sõnul on IRONMANi korraldamine suur vastutus ja keeruline ülesanne. "Julgen öelda, et oleme korraldajate poolt andnud endast parima ja valmis seda võistlust kõrgel tasemel läbi viima. Ootame kõiki linlasi võistlejatele kaasa elama!"

IRONMAN Tallinna raames toimuvad 1.-4. augustil mitmed võistlused ja üritused. 1. augustil kell 21.30 toimub ka nelja kilomeetrine Seve Ehituse heategevusjooks , mille käigus kogutakse SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi abil raha, et toetada asenduskodude laste psühholoogilist nõustamist. Reedel võistlevad lapsed IRONKIDS jooksudel ja pühapäeval saab triatloni proovida igaüks, sest toimub Škoda Laagri 4:18:4 rahvatriatlon .





IRONMAN Tallinn ajakava:





Neljapäev, 1. august

21.30 Seve Ehitus heategevusjooksu start, Vabaduse väljak

22.30 Seve Ehitus heategevusjooksu autasustamine ja auhindade loosimine, Vabaduse väljak

Reede, 2. august

18.00 Pom’bel IRONKIDS Tallinn 2100m start, 2004-2009 sündinutele, Vabaduse väljak

18.30 Pom’bel IRONKIDS Tallinn 1400m start, 2010-2012 sündinutele, Vabaduse väljak

19.00 Pom’bel IRONKIDS Tallinn 700m start, 2013 ja hiljem sündinutele, Vabaduse väljak

19.30 Pom’bel IRONKIDS Tallinn autasustamine, Vabaduse väljak





Laupäev, 3. august

06.30 IRONMAN Tallinn start, eliit naised, Lennusadam

06.35-06.55 IRONMAN Tallinn start, vanusegrupid, Lennusadam

07.00 IRONMAN Tallinn start, meeskonnad, Lennusadam

14.30 Oodatav võitja, Vabaduse väljak

00.00 IRONMAN Tallinn finiš suletakse, Vabaduse väljak

Pühapäev, 4. august

11.00 Škoda Laagri 4:18:4 triatloni start (rolling start), Lennusadam

13:00 Škoda Laagri 4:18:4 triatloni finiš suletakse, Lennusadam

13:30 Škoda Laagri 4:18:4 autasustamine, Lennusadam

12:00 IRONMAN Tallinn autasustamine ja IRONMAN Havai 2019 maailmameistrivõistluste pääsmete jagamine, Original Sokos Hotel Viru

20.00-00.00 IRONMAN Tallinn 2019 järelpidu, Club Amigo