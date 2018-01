Isvara joogakool alustab noorte joogatundidega

Juba eeloleval kolmapäeval, 10. jaanuaril pakub Isvara Jooga 16–19-aastastele keskkooliõpilastele noortejoogat. Huvi korral võib aga liituda ka juba alates 12. eluaastast. Kavas on osaliselt läbi võtta joogakooli 1. taseme kursuse teooriat ja teha joogapraktikat.

Igast tunnist saavad osalejad kaasa kirjalikud materjalid. Tegemist on testprojektiga, sest kool ei pruugi alati sobival ajal lõppeda. Kuna aga gümnaasiumides ei ole tänavu valikaineid, proovib Isvara joogakool just nii noorteni jõuda.

Esimene, 10. jaanuaril toimuv tund on kõigile tasuta. Kui huvi jagub piisavalt, jätkab grupp kuni juuni lõpuni. Edasi saab 30-eurost kuutasu maksta juba kuu kaupa. Kohapeal on olemas joogamatid, pleedid, padjad ja joogivesi. Kaasa on vaja võtta mugavad riided.

Senini on Isvara joogaga kokku puutunud noored üsna värvikat tagasisidet andnud:

"Jooga õpetas mul ennast kõigest ebavajalikust välja lülitama. Tunnen, et olen tänu nendele tundidele inimesena arenenud."

"Tänu joogale suutsin leevendada oma pingeid ja rahutusi, mis muidu aina sagenesid. Nüüdseks olen ma palju rahulikum kui varem ja võin käsi südamel öelda, et jooga muutis mu suhtumist kooli kindlasti palju paremaks. Tundides suudan rohkem keskenduda ja ei lähe närvi isegi siis, kui pinged on üles köetud."

"Ühes tunnis tegime harjutust, kus tuli jalad ette sirutada, keha jalgade peale panna ja asendis püsida. Sellesse tundi tulin ma suure lihasvaluga, aga pärast sain täiesti normaalselt ja valuta kõndida."

"Üldiselt olen ma joogast nüüd täiesti teisel arvamusel. Mõtted, mis mul kunagi varem olid, ei klappinud üldse sellega, mida jooga endast tegelikult kujutab. Jooga on väga sügav eneseavastamine, mitte lihtsalt mingite veidrate pooside võtmine."

"Praeguseks olen ma õppinud oma emotsioone kontrollima – tulemuseks on parem enesetunne ja rahulikum meel. Ma ei väida, et pole enam kordagi enesevalitsust kaotanud, aga mu ärritumiste arv on oluliselt vähenenud ning väiksed asjad, mis varem võisid kergesti mu tuju rikkuda, lähevad minust lihtsalt mööda."