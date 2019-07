Täna andsid UNICEFi esindajad Ida-Tallinna Keskhaigla Naistekliinikule ja Pelgulinna sünnitusmajale üle Beebisõbraliku Haigla tiitli. Sellega tunnustatakse haigla tööd ema ja lapse suhte loomise toetamisel ning seeläbi rinnaga toitmise õnnestumisel.

ITK Naistekliiniku ämmaemandusjuht Vivian Arusaar ütles, et beebisõbralikus haiglas on esikohal ema ja lapse lähedus, rinnapiima vajalikkus ning eelduste loomine edaspidise eduka imetamise toimimiseks.

"Maailma Terviseorganisatsiooni soovitusel on rinnapiim parim toit esimeseks 6 elukuuks, et tagada kõik vajalik lapse normaalseks arenguks," ütles Arusaar. "Edasi võiks imetamist jätkata koos eakohase tahke toiduga 2 aastat või kauem. Rinnaga toitmisel on tähtis roll ema-lapse sideme kujunemisel ning sellel on mitmed kasutegurid lapse ja ema tervise jaoks."

Arusaare sõnul on Beebisõbraliku Haigla tiitel ITK Naistekliinikule tunnustus rasedate ja noorte emade tervise edendamise eest. "Haigla on teinud jõupingutusi oma personali koolitamisel, et siit saaksid adekvaatset nõu ja toetust nii rasedad kui ka noored emad ja pered. Oleme loonud tugisüsteemi, et imetamisnõustamine oleks toimiv ja efektiivne, alates käesolevast aastast toimuvad haigla juures regulaarselt tasuta imetamise teemalised loengud ja vestlusringid, olemas on imetamistuba ning töötab emapiimapank," rääkis Arusaar.

Esimest korda pälvis ITK Naistekliinik Beebisõbraliku Haigla tiitli 2008. aastal ning kuigi vahepealsetel aastatel hindamist ei toimunud, on haiglas järjepidevalt toimetatud samade beebisõbralike põhimõtete kohaselt. Tiitli saamiseks tuli ITK Naistekliinikul läbida uus hindamine, mille käigus küsitleti nii personali kui ka patsiente. Samuti oli kliinikul kohustus esitada hulgaliselt dokumente ja enesehindamisvorme, et tõendada kliiniku vastavust kriteeriumitele.

Lääne-Tallinna Keskhaigla naistekliiniku ehk Pelgulinna sünnitusmaja ämmaemandusjuht Heli Rannu ütles, et sünnitusmaja on järjepidevalt astunud samme beebi-, ema- ja peresõbralikumaks muutumiseks. Beebisõbraliku haigla sertifikaat annab tunnistust sellest, et haiglas järgitakse ülemaailmselt tunnustatud põhimõtteid nii ema kui lapse parima tervise ja heaolu tagamiseks.

"Meil on kõikide mugavustega kodune sünnitustuba, mugavad peretoad, samuti perepalatid vastsündinute intensiivraviks, lisaks võimaldame keisrilõike teel sündinud beebidel olla operatsioonijärgselt kohe ema või isaga kontaktis. Kõik see toetab vastsündinute ja lapsevanemate parimat kohanemist uue olukorraga ning aitab emal alustada imetamist juba lapse esimestel eluhetkedel," ütles Rannu.

Oluline on ka emade teavitamine rinnapiima vajalikkusest ja oskus emasid sel teemal nõustada, mis omakorda nõuab meditsiinipersonali pidevat koolitamist vajalike vilumuste saamiseks.

2019. aastal viis hindamise läbi Sotsiaalministeeriumi juurde moodustatud Rinnaga toitmise edendamise Eesti komitee koostöös Terviseametiga. Beebisõraliku Haigla hindamise kriteeriumid lähtuvad Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) ja UNICEF-i soovitustest emade ja lastega töötavatele tervishoiuasutustele "10 sammu edukaks imetamiseks" ning rahvusvahelisest rinnapiima asendavate toodete turustamise koodeksist.

Beebisõbraliku Haigla algatus sai maailmas alguse 1990. aastatel, kui tõendati rinnapiima oluline roll imiku arengule ja tervisele, kuid samal ajal näitas statistika, et rinnaga toitmine kõikides arenenud riikides on vähenemas. Algatus on aidanud ka Eestis muuta suhtumist rinnapiima ja rinnaga toitmise tähtsusesse. Tänaseks on enamikes arenenud riikides olemas riiklik imetamise strateegia, et toetada oma rahva tervist mitte ainult imiku ja lapseeas, vaid ka hilisemas täiskasvanueas.