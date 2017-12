"Valitsusel on olnud julgust juhtida meie tarbimisharjumusi aktsiisidega, mida siiamaani meil ei ole olnud," ütles politoloog Ivar Tallo, kelle hinnangul on küll halb, et kõrged aktsiisid inimesi Lätti viina järele ajavad, kuid alkoholi tarbimise kultuurile mõjub väiksem kättesaadavus kindlasti hästi. "Kui kuulame ainult arvamusi, mida õlletootjad meediasse paiskavad, siis on see väga ühekülgne."

"Valitsusel on olnud julgust juhtida meie tarbimisharjumusi aktsiisidega, mida siiamaani meil ei ole olnud," ütles politoloog Ivar Tallo, kelle hinnangul on küll halb, et kõrged aktsiisid inimesi Lätti viina järele ajavad, kuid alkoholi tarbimise kultuurile mõjub väiksem kättesaadavus kindlasti hästi. "Kui kuulame ainult arvamusi, mida õlletootjad meediasse paiskavad, siis on see väga ühekülgne."

"Selle valitsuse julgus seisneb kogu meie majandusparadigma muutmises," sõnas politoloog Ivar Tallo. "Majanduses võib täheldada uusi mõtteid. Minu arvates on olukord päris põnev. Vaatame, mis sellest välja tuleb ja kuidas inimesed uue olukorraga harjuvad."

"Eks neid rünnakuid uuele lähenemisele on päris palju," tõdes ta. "Meie ühiskonnale kulub selline õppetund positiivses mõttes igatahes ära. Valitsusel on olnud julgust juhtida meie tarbimisharjumusi aktsiisidega, mida siiamaani meil ei ole olnud."

"Aktsiisidega võib-olla pakuti üle, liiga palju inimesi sõidab Lätti alkoholi ostma," nentis Tallo. "Aga võib-olla mõjutab see hoopis positiivselt meie alkoholi tarbimise kultuuri. Kui me ei proovi, siis me ei saagi teada. Kui kuulame ainult arvamusi, mida õlletootjad meediasse paiskavad, siis on see väga ühekülgne."

Astmeline tulumaks on ainus tee

Valitsuse tulumaksumuudatused olid tema sõnul ilmselgelt samm õiges suunas ning nendega tasub edasi minna. "Kogu normaalne ühiskond kasutab astmelist tulumaksu," sõnas ta. "Mõned riigid Ida-Euroopas ja Venemaa ainult ei kasuta. Kas siis Eesti on määratlenud ennast sinna?"

"Mulle meeldib Eesti tänastes arengutes see, et me oleme hakanud julgemalt maksumuudatustega ühiskonda kujundama," jätkas Tallo. "Kaua aega tundus see kõik tabu olevat. Arvati, et ainult ühte moodi võibki teha. Ei, teha võib erinevat moodi ja erinevad võimalused julgustavad tarbima või vastupidi, kokku hoidma."



Uus valitsus raputas majanduse liikvele

"Enne uue valitsuse ametisse asumist tundis ühiskond end tasakaalust välja minevat ja tasakaalust väljaminek hakkas juba mõjutama majanduskasvu," rääkis ta. "Majanduskasvu pidurdumine oli meil ju lausa pidev. Nagu uus valitsus võimule tuli, hakkas majanduslikku optimismi palju rohkem olema, kuigi tegelikult väga palju ju ei muudetudki."

Majanduse prognoosid nii kohe mööduvaks aastaks kui ka järgmisteks aastateks on tema sõnul varasemast tunduvalt kõrgemad. "Loomulikult toetavad majanduskasvu muud tegurid peale uue valitsuse majanduspoliitika, aga ilmselgelt aitas sellele ka valitsuse vahetus kaasa," ütles ta. "Uus valitsus on näidanud end seni positiivselt ja ilmselt näitab ka edaspidi. Me oleme saanud lahti iseseisvuse taastamise esimestest krampidest, mida kõige tublimad sponsorid meile igavese tõe pähe pakkusid. See on minu meelest väga tore. "