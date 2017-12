IVO LINNA: Eesti iseseisvus on ime!

"Eesti kohta räägiksin välismaalastele seda, et me oleme üks väheseid paiku Euroopas, kus on veel säilinud puhast loodust," ütles Eesti 100 üritused avaval aastavahetuspeol esinev laulja Ivo Linna. "Olen kohtunud välismaalastega, kes on imestusest tummad, et isegi minu kallil Muhu saarel on nii palju metsa veel alles."

"Eesti kohta räägiksin välismaalastele seda, et me oleme üks väheseid paiku Euroopas, kus on veel säilinud puhast loodust," ütles Eesti 100 üritused avaval aastavahetuspeol esinev laulja Ivo Linna. "Olen kohtunud välismaalastega, kes on imestusest tummad, et isegi minu kallil Muhu saarel on nii palju metsa veel alles."

31. detsembril kell 21.30 algav Aastavahetuspidu "Sajaga juubeliaastasse" tõotab Tallinnas Vabaduse väljakul tulla üks suurejoonelisemaid, mis kunagi peetud. Kesklinna valitsuse, Eesti Vabariik 100 korraldustoimkonna ja Eesti rahvusringhäälingu korraldataval kahetunnisel tasuta kontserdil astuvad üles Eesti ühed oodatumad artistid Ivo Linna, Anne Veski, Getter Jaani ja Smilers.

"Eesti iseseisvus ja see, et oleme suutnud oma riigi sisuliselt uuesti luua, on ime," kinnitas ka laulva revolutsiooni ajal Eesti eest laulnud Linna. "Meil läks 1980ndate lõpus väga hästi, sest meil ei valatud verd ja kõik lõppes rahulikult. Selge see, et ideaalset riiki ja riigikorda pole olemas, aga mulle tundub, et me oleme võtnud oma vabadusest väga palju."

Seepärast on Linna sõnul Eesti 100 algusüritusel esinemine väga suur au. "Kui sellisele sündmusele kutsutakse, siis ole aga mees ja mine," ütles laulja. "Sellised üritused on kordumatud. Ka see on ime, et me saame Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva tähistada. Enam kunagi ei tule 31. detsembril Vabaduse väljakul Eesti 100 kontserti. Need on rosinad minu tordi sees."

Linna esitab Vabaduse väljakul kuni kuus lugu. "Valitud said sellised lood, mida rahvas teab ning saab nii kohapeal Vabaduse väljakul kui ka telekate ees kaasa laulda. Mõeldes meie kalli kodumaa juubeli peale, on minu kavas "Eestlane olen ja eestlaseks jään", laulan ka sangarist seiklusfilmis, võib-olla veel loteriilaulu."

Oma uusaastasoovi kohta ütles Linna, et on seda vähemalt 50 aastat endas kandnud, ja mida aeg edasi, seda rohkem. "Soovin, et tervis oleks korras ning kallite omaste, laste ja lastelastega oleks kõik hästi," rääkis Linna. "Soovin sedasama ka kõigile teistele. Tervisest hakkab kõik pihta, kui seda jagub, siis on muid rõõme kuhjaga."

Kontsert algab kell 21.30 ja lõpeb 15 minutit enne südaööd. Seejärel pöördub president tavapärase uusaastatervitusega rahva poole, tehes seda esimest korda otse Vabaduse väljakult. Pidu lõpeb pool tundi pärast südaööd. Väga palju üritusi toimub ka linnaosades ja linna hallatavates asutustes.

Kümneminutiline tuleetendus Harjumäelt

• Hansa Ilutulestikud OÜ korraldab südaööl Harjumäelt kümneminutilise tuleetenduse, mis läheb maksma ligikaudu 14 600 eurot.

• Väljakule ei pääse ohtlike esemetega, sh pürotehnika ja klaaspudelitega. Õhtu jooksul hoiavad korda politsei ja turvafirma, väljakul asuvad esmaabipunkt ja päästemeeskond.

• Peopaik on tõketega piiratud, sissepääsude asukohad jm teabe leiab aadressilt www.tallinn.ee/kesklinn. Samas on info ka ööbusside liikumise kohta pärast aastavahetuspeo lõppu kell 00.30.