Izmailova: mahetoit säästab tervist ja vähendab ravikulu

Tallinna abilinnapea Züleyxa Izmailova sõnul on eksitav sotside väide, et Roheliste mahetoidu kava on neilt üle võetud. "Eestimaa Rohelised on aastaid tegelenud mahepõllumajanduse propageerimise ja keskkonda säästvate tehnoloogiate kasutuselevõtu edendamisega," kirjutab abilinnapea. "Tegelesime sellega ka Riigikogus olles, kuid avaliku sektori mahetoidukava ei leidnud sotside toetust ei siis ega ka edaspidi."

2016. aasta kevadel esitasid Eestimaa Rohelised, Noored Rohelised ja Eesti Roheline Liikumine Riigikogule ligi 3000 Eesti kodaniku digiallkirjaga kinnitatud ühispöördumise, milles allakirjutanud soovisid, et Eesti esindaja hääletaks Euroopa Komisjonis mürkkemikaali glüfosaadi kasutusloa pikendamise vastu. Glüfosaat on on taimemürk, mis on Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) vähiuuringute instituudi poolt tunnistatud võimalikuks vähitekitajaks inimesel ja mis tapab nii mulla- kui veeelustikku. Kuna glüfosaadi kasutamine kahjustab mulla elurikkust, on see ka otseseks ohuteguriks riigi toidujulgeolekule.

Paraku ei leidnud kodanike ühispöördumine sotsiaaldemokraadi Ivari Padari juhitava maaelukomisjoni toetust. Sotsiaaldemokraatide juhitud komisjon ei pidanud vajalikuks isegi tutvuda Maailma Terviseorganisatsiooni seisukohtadega, nende mainimisest ja arvessevõtmisest rääkimata. Eesti oli nõus Brüsselis hääletama kasvõi glüfosaadi kasutamise poolt aegade lõpuni. Äsja pikendati just Saksa sotsiaaldemokraatide häältega glüfosaadi kasutusluba viie aasta võrra.

Sotsiaaldemokraat Ivari Padar kirjutas oma ametlikus vastuses, tsiteerin:

“Komisjon pooldab potentsiaalset ohtu kätkevate taimekaitsevahendite kasutamise vähendamist ja alternatiivsete meetodite rakendamist eelkõige mittepõllumajanduslikes valdkondades./.../ Komisjon on seisukohal, et oluliselt rohkem tuleb tähelepanu pöörata taimekaitsevahendite mittepõllumajandusliku ja mittekutselise kasutamise järelevalvele ning tõhustada mittekutseliste kasutajate teavitamist.” Pean siinkohal oluliseks meenutada, et selliste pestitsiidide kasutamine põllumajanduses välistab mahesaaduste kasvatamise.

Salvestatud raadiosaates, kus pestitsiidide keelustamise küsimuse üle arutlevad emeriitprofessor Anne Luik (EER), Maaeluministeeriumi Kantsler Toomas Kevvai ja Ivari Padar (SDE), on sotside esindaja taimemürkide kasutamist pooldaval seisukohal ning tunnistab nende kasutamist ka oma maadel.

Mahepõllumajandussaaduste kasulikku mõju tervisele pole tunnistanud ka sotsiaaldemokraatliku erakonna haldusalasse kuuluv Tervise Arengu Instituut. TAI 2020. aastani kehtivates toitmissoovitustes väidetakse, et toiteväärtuse ja toiduohutuse osas ei ole mahetoidul tavatoidu ees märkimisväärseid eeliseid

Kahjuks pole sotsiaalministeerium glüfosaadile ja teistele endokriinsüsteemi kahjustavatele ainetele (EDC) tähelepanu pööranud, lubades jätkuvalt nende üha laienevat kasutamist. EDC põhjustavad erinevaid tervisekahjusid alates vähist, diabeedist ja viljatusest kuni Alzheimeri tõveni. EDC kasutamise hind inimeste tervisekahjude mõttes on Euroopas juba ligi 200 miljardit eurot aastas ja USAs pea kaks korda suurem. Ainuüksi Vaikse ookeani äärsete riikide vee-elustikuga seotud majandusele teevad aga EDC kahju üle miljardi euro aastas! On fakt, et mahetoodangu osakaalu suurendamine 60 protsendini, tervislikum toitumine ja toiduraiskamise vähendamine annab võimaluse inimesele hädavajaliku elukeskkonna ja muldade elurikkuse säilitamiseks ja isegi parandamiseks.

Rohelistega tülinorimise asemel võiks laste tervisest hooliv lasteaia juhataja Annela Ojaste hoopis sotside hulgas teavitustööd teha, et veenda oma erakonnakaaslasi mahetoidu ja mahepõllumajanduse eelistest nii inimese kui ka keskkonna tervisele, sest paraku pole see teadmine sotsiaaldemokraatliku erakonna poliitikasse jõudnud.