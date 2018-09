Izmailova murdunud hõberemmelgast: esmatähtis on inimeste ohutus

"Kui mängus on inimeste ohutus, nagu vigastatud või väga vanade puude puhul võib juhtuda, siis selle arvelt me kompromisse ei tee," kinnitas abilinnapea Züleyxa Izmailova. Kadriorus eile murdunud ja lapse ohtu seadnud hõberemmelgale oli suvel väljastatud korteriühistule hoolduslõikusluba ning keskkonnaamet soovitas puule paigaldada harude toestamiseks tugivöö, mida paraku ei tehtud.

Kadriorus Liivaoja tänaval murdus eile, 27. septembril, hõberemmelga haru, mis seadis kukkudes ohtu kõrval seisnud lapse ning kahjustas kolme autot.

Keskkonnaamet väljastas sel suvel Liivoja 2 kinnistul olevale puule hoolduslõikusloa. Samuti soovitas keskkonnaamet puule paigaldada harude toestamiseks tugivöö, mida paraku ei tehtud. Korteriühistu taotles hoolduslõikusluba pärast seda, kui juuni alguses hõberemmelga üks haru murdus. Hoolduslõikusluba soovitas ühistul taotleda keskkonnaameti spetsialist.

Abilinnapea Züleyxa Izmailova sõnul on nii tema enda kui keskkonnaameti prioriteediks Tallinna puude hoolduse korraldamisel ohutus. "Rohelus ja vanad väärikad puud loovad linnas suurt väärtust, seda nii inimeste kui ökosüsteemi seisukohast vaadatuna. Arendussurve tagajärjel kipub paraku rohelus betooni ja asfalti ees taanduma ja sellisel juhul võitlen ma haljastuse eest küll. Aga kui mängus on inimeste ohutus, nagu vigastatud või väga vanade puude puhul võib juhtuda, siis selle arvelt me kompromisse ei tee," ütles Izmailova.

Keskkonnaameti haljastusspetsialisti Kristiina Kupperi sõnul on puu tervisliku seisundi hindamine subjektiivne. "Näiteks tuleb ette ka olukordi, kus omanik esitab tema arvates ohtliku puu maha raiumiseks taotluse, kuid ameti hinnangul puu likvideerimiseks põhjus puudub. Siis me luba ei väljasta. Selliseid otsusteid on tehtud alates 1.jaanuarist 2013 tänase päevani kokku 35, kusjuures samal ajal on menetlusi olnud 15 443. Antud hõberemmelga puhul taotles korteriühistu küll hoolduslõikusluba, mitte raieluba," kommenteeris Kupper.