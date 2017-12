Izmailova sotsidele: Tallinna lapsed hakkavad sööma mahetoitu

Tallinna abilinnapea Züleyxa Izmailova ütleb linnavolikogu sotsiaaldemokraadist liikme Annela Ojaste kommentaaridele – justkui oleks abilinnapea lasknud käest võimaluse minna pealinna lasteaedades üle mahetoidule – vastuseks, et lasteaia juhina peaks linnavolikogu liige aduma, et ükski muudatus ei saa toimuda kiirustades ning erinevaid osapooli kaasamata.

"Tallinna sotsid on iga nädal meedia vahendusel mulle küsimusi esitanud, samaaegselt neile ise kohe ka eksitavalt vastates. Kahjuks puudub neil pöördumistel igasugune konstruktiivsus, mis annab aimu, kuivõrd vähehuvitatud antud teemadest tegelikult ollakse," tõdes Izmailova.

13. detsembril toimus Ökoloogiliste Tehnoloogiate Keskuse ja Tallinna Linnavalitsuse korraldatud lasteasutuste infopäev, kus räägiti mahetoidu kasutamise võimalustest lasteaedades ja tutvustati uut Eesti mahetoitlustamise ökomärki.

Toimunud infopäev oli vaid üks mitmetest lähemas tulevikus toimuvatest kohtumistest, kus kaardistatakse toitlustuse olukorda lasteasutustes, sealhulgas seadusandluse kitsaskohti ning võimalikke lahendusi, et koostada teostatav plaan mahetoidule üleminekuks.

"Praeguseks oleme nõu pidanud nii tootjate kui lasteaedade esindajatega. Järgmiseks kohtutakse toitlustusettevõtetega, sest suur osa lasteaedadest kasutab just nende teenuseid. Vähem on neid lasteaedu, kus toitu valmistatakse kohapeal," täpsustas Izmailova. "Kuna lasteaedade toitlustust korraldatakse vähemalt kahel erineval moel, peame leidma paindlikud võimalused kõikidele lasteaedadele, sest huvi mahetoidu pakkumise vastu on väga suur."

Abilinnapea Züleyxa Izmailova sõnul on sel teemal linnal partneriteks ja nõuandjateks oma ala tippspetsialistid ning seepärast tuleviku osas optimistlikud, sest ka paljudele lapsevanematele ja haridusasutuste juhtidele on selge, et parim toit on kasvatatud ilma mürgiste tõrjevahendite- ja sünteetiliste väetisteta.

"See, et üleminek mahetoidule on oluline ja väga vajalik, näitab ka paljude linlaste ja entusiastlike huviliste tagasiside, kes on mulle kirjutanud on ning seda just tarbijate poole pealt," märkis Izmailova. "Mul on siiralt hea meel, et ka juba peale pistelist osavõttu meie algatatud mahetoidu seminarist, on linnavolikogu liige Annela Ojaste jõudnud arusaamisele, et üleminek mahetoidule peab olema eesmärk. Rõõm on seda suurem, et erinevalt rohelistest ei rääkinud sotsid kahjuks kogu valimiskampaania jooksul mahetoidust mitte sõnagi."

Abilinnapea möönab, et Tallinna mahetoidukava vajab põhjalikke ettevalmistusi, mis ei nõua palju ressurssi, ning vastavalt väljatöötatud kavadele saab hakata taotlema vahendeid järgmise aasta lisaeelarvest. "Vaatame ümber oma valdkonna võimalused ja tegeleme ülejärgmise aasta eelarvega, mida asume koostama juba järgmisel suvel," nentis Izmailova.