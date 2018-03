JAAGUP KREEM: Internet on koolikiusamise rõlgemaks muutnud

Ainuke asi, millega laulja Jaagup Kreemi sõnul internetis kurjust vähendada saab, on see, kui netikommentaatorid peaksid esinema oma nime alt. "Absoluutselt kõik kommentaariumid oleksid oma nime alt, et ei ole Pupsik11, kes kirjutab, et annab kõigile silmade vahele," rääkis ta. "Internet on ühelt poolt väga hea asi, teiselt poolt on ta üks saatana leiutis."

Ainuke asi, millega laulja Jaagup Kreemi sõnul internetis kurjust vähendada saab, on see, kui netikommentaatorid peaksid esinema oma nime alt. "Absoluutselt kõik kommentaariumid oleksid oma nime alt, et ei ole Pupsik11, kes kirjutab, et annab kõigile silmade vahele," rääkis ta. "Internet on ühelt poolt väga hea asi, teiselt poolt on ta üks saatana leiutis."

Terminaatori solist Jaagup Kreem tõdes Tallinna TV saates "Hästi, Eesti", et sai muusikat tehes ka kõik oma lollused ära teha. "Need ei olnud kurjad lollused," rääkis ta.

Kreem tunnistas, et oli väiksena rüblik ning tõmbas kõik pahandused ligi. „Enda kaitseks võin öelda seda, et ema ütles, et "vähemalt hea, et sul on hea süda.""

Ka koolikiusamises näeb laulja üha suurenemat probleemi. "Tänapäeval on läinud koolikiusamine kuidagi hullemaks või rõlgemaks. Interneti maailm ja see, kuidas see töötab, on väga hull," tõdes ta. "Vanasti said silma siniseks ja unustatud."

Kurjuse vähendamise valemit laulja, kes proovib hädasolijaid alati aidata, enda sõnul ei tea. "Selleks ei ole ühte sellist head võtit või retsepti, muidu seda oleks ammu juba vähendatud. Seda ei tea mitte keegi. Ilmselge on ka see, et ultraliberaalsete vaadete pealesurumine - "ma armastan su kasvõi surnuks" - see ka ei tööta. Ei tööta, et keelustame ära mingid vaated või aated."

Ainuke asi, millega Kreemi sõnul internetis kurjust vähendada saab, on see, kui netikommentaatorid peaksid esinema oma nime alt. "Absoluutselt kõik kommentaariumid oleksid oma nime alt, et ei ole Pupsik11, kes kirjutab, et annab kõigile silmade vahele," rääkis Kreem, kes ei ole aastast 2004 ühtegi kommentaari lugenud. "Seal ei ole midagi uut. Isegi väga headest asjadest keeratakse üles jama. Inimesi avalikult hukatakse ja keegi ei saa oma kaitseks midagi teha."

"Internet on ühelt poolt väga hea asi, teiselt poolt on ta üks saatana leiutis," ütles Kreem.