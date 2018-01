JAAGUP: Tasuta ühistransport teeb elu lihtsamaks

"Tasuta ühistransport on mugavus, sest enam ei pea kuskile minema, et pileteid osta," ütles Jaagup.

"Mina kasutan Tallinna ühistransporti ja üleüldse ei saa kurta. Ühistransport on ikka vajalik selleks, et need, kellel autojuhilube ja autosid pole, saaksid kohale minna. Kontrollimise muret on veel vähem," rääkis Jaagup. "Nagu ma aru saan, dotatsioonid moodustavad märgatava osa sellest asjast, siis on lihtsam, et enam ei peagi maksma."

"Mäletan neid aegu kui pidime ka ise pileteid ostma, mul on esimesest klassist kuukaart olemas olnud. Tasuta ühistransport on mugavus, sest enam ei pea kuskile minema, et pileteid osta. See teeb elu lihtsamaks," sõnas Jaagup.

Pikemalt vaata videost.